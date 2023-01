Osmel Sousa desborda alegría porque llegó su mecedora a ‘La Casa de los Famosos’

La mecedora de Osmel Sousa finalmente está en ‘La Casa de los Famosos’. El ‘zar de la belleza’ está completamente feliz pues su fiel acompañante ya llegó a hacerle más llevadera su estadía en el reality show de Telemundo.

“Quiero mi mecedora”, gritó Osmel Sousa ante un telón que se levantó para mostrarle su querida mecedora. El ‘hacedor de misses’ no ocultó su radiante felicidad y en medio de los aplausos de sus compañeros fue y se sentó en su mecedora. Con una gran sonrisa en el rostro, Osmel se meció.

Este momento vivido en ‘La Casa de los Famosos’ generó cientos de comentarios en las redes sociales. Estos son algunos de ellos: “El sí que sabe cómo ser protagonista de un concurso. Vea y aprenda”, “Se me salieron las lágrimas, porque uno a esa edad no deberían rogar nada, ya todo se nos debería dar por vivir y aportar tanto a la sociedad”, “Es lo que merece que le hagan en vida que lo disfrute, esto si es un homenaje, no estoy de acuerdo que lo hagan después de morir, en vida es mejor”, “Eres el mejor, tu carita de felicidad lo es todo, tus saltos, eres como un niño chiquito Té amamos” y “Arribaaa osmel eres el Próximo Ganador de la Casa De Los Famosos”, le dijeron.

Osmel Sousa antes de entrar a ‘La Casa de los Famosos’ explotó de los nervios. El ‘zar de la belleza’ aseguró que la sensación que sentía minutos antes de que empezará el reality show era peor que un Miss Universo.

“Ay, que nervios. Esto es peor que el concurso Miss Universo, porque, claro, como estos días he estado haciendo ejercicio la ropa me queda grande”, dijo Sousa previo a su entrada al programa de Telemundo.

