Jaime Maussan critica a Paty Navidad por sus teorías conspirativas sobre aliens y ovnis

Paty Navidad ha dicho muchas cosas dentro de La Casa de los Famosos en donde ha asegurado que ella no es de este planeta y así se lo dijo clarito a Osmel Sousa. También ha hablado del poder que tiene de tener sueños vividos desde muy pequeñas y otras teorías conspiratorias en torno al COVID-19.

Sobre todo lo que la actriz mexicana ha dicho en el famoso reality de Telemundo, Chisme No Like lanzó cuestionamientos hacía Jaime Maussan. Éste ha dicho que antes de hablar sobre extraterrestres él prefiere realizar investigaciones para dar su opinión de manera más objetiva.

Maussan también aseveró que pronto el gobierno de los Estados Unidos pronto aceptará y revelará más sobre estos temas: “Desde las autoridades de Estados Unidos sí va a pasar algo muy pronto, se tiene que revelar ya las evidencias se tienen que abrir, vienen cosas”, dijo Jaime Maussan, según declaraciones citadas por la revista TV Notas.

Jaime dice que Paty ha dicho y confirmado temas que desconoce. Estas fueron las palabras del especialista, según recogió el medio antes mencionado. “Ella ha dicho cosas que no son precisas, entonces yo no quiero en ese campo, yo hablo de mi campo y mi investigación y en ese sentido, estamos muy próximos, no a que bajen ellos, pero sí a que suceda algo”.

