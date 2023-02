La Casa de los Famosos 3: Paty Navidad acusa a Rey Grupero de armar un complot en su contra

Paty Navidad le dijo a “La Jefa”, y así el público televidente, que no la está pasando bien en La Casa de los Famosos, ya que según ella está siendo víctima de complot por parte de algunos habitantes, señalando directamente a Rey Grupero. Las palabras de Paty: “No la estoy pasando bien. No me gusta que me vean llorar y va empezando”.

Según Navidad, Rey Grupero está generando un ambiente negativo en su contra: “Me está poniendo la casa en contra, no sé si pueda, yo no les he hecho nada. Lo único que hice fue cocinar con todo mi amor”.

En el 24/7 sí hemos visto cómo Rey ha cantando sus votos hacía Paty, así mismo lo hizo Nicky y Juan Rivera, razón por la cual “La Jefa” hoy avisará que estos votos están eliminados, más no por complot sino por cantar el voto. Complot es cuando un grupo se pone de acuerdo en la nominación.

Para el momento en el que Paty hizo la siguiente declaración, ella no sabía cómo terminaría la tanda de nominados de esta tercera semana.

A “La Jefa”, Paty le dijo que no le gustaba que la vieran llorar, porque sabía que lo interpretarían como una debilidad: “El llorar no es porque sea débil, es porque no me gusta sacar quizá esa fortaleza porque puede ser mal interpretada y yo dije que venía aquí a dar lo mejor de mí. Pero me voy a tener que enfrentar aparentemente a casi toda la casa, porque toda la casa están molestos porque cociné”.

