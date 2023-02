Emanuel Navarrete hace historia al vencer a Liam Wilson y se convierte en tricampeón mundial

Este sábado en el Desert Diamond Arena de Arizona se enfrentaron el mexicano Emanuel Navarrete y el australiano Liam Wilson, al “Vaquero” solo le bastó 9 asaltos para llevarse la victoria y así consagrarse campeón en peso superpluma y entrar a la historia del boxeo mexicano como tricampeón en tres divisiones distintas.

El primer asalto arrancó con pocas conexiones para ambos peleadores y se dedicaron a estudiarse, ya en el segundo round se intercambiaron algunos goles y en el tercero Navarrete pudo conectarle muchos más a Wilson.

Got'em 🎯 pic.twitter.com/nNtK1IrAyU— Top Rank Boxing (@trboxing) February 4, 2023 Sin embargo el cuarto asalto fue el peor para el mexicano, pues Wilson lo tiró a la lona en el mejor momento del australiano y el “Vaquero” fue salvado por la campana.

En el quinto y sexto round Navarrete emparejó y pudo recuperarse de aquella caída a la lona. Dos veces estuvo el australiano en el piso antes de recibir una ofensiva definitoria por parte del mexicano. El juez detuvo la pelea a un minuto para culminar el noveno round para decretar el knockout definitivo. WHAT A FINISH THIS WAS 🤯 #NavarreteWilson pic.twitter.com/FRD6sKh186— Top Rank Boxing (@trboxing) February 4, 2023

Con esta victoria Emanuel Navarrete entró al selecto grupo de tricampeones mexicanos, lográndolo en tres categorías diferentes y inscribiendo su nombre junto a los de Julio César Chávez, Érik Morales, Marco Barrera, Juan Manuel Márquez, Jorge Arce, Fernando Montiel, Ábner Mares y Saúl Álvarez. AND NEW 🏆



Emanuel Navarrete RISES off the deck with R9 TKO over Liam Wilson 🔥 #NavarreteWilson pic.twitter.com/tKb16x2tS0— Top Rank Boxing (@trboxing) February 4, 2023

Leer también:

– Amanda Serrano dispuesta a un “baño de sangre” contra Erika Cruz

– Amanda Serrano y Erika Cruz marcaron 125.4 libras en el pesaje previo a la pelea

– Saúl ‘Canelo’ Álvarez sigue sin superar su derrota ante Mayweather, asegura su entrenador