Estadounidense le pagó varias cirugías estéticas a DJ colombiana Valentina Trespalacios y le hacía transferencias de dinero para otros gastos personales

Parte del dinero que el estadounidense John Poulos le enviaba a su novia, la DJ colombiana Valentina Trespalacios, la joven lo utilizó para cirugías estéticas.

Como parte del avance en la investigación del caso por el feminicidio de la joven de 23 años en Bogotá, trascendió que una de sus amigas reveló a las autoridades que Poulos, de 35, le enviaba dinero a Trespalacios por distintas plataformas.

Trespalacios se habría operado la cara y otras partes del cuerpo con las transferencias de dinero.

Uno de los procedimientos más evidentes fue el incremento de labios a través de la inyección de ácido hialurónico. La joven además se habría sometido a una intervención de aumento de pómulos.

El reporte del medio La FM indica que la DJ se había puesto implantes mamarios talla 36 a pedido del hoy acusado de asesinarla.

Silvana Gómez, una de las amigas de Trespalacios, indicó a los fiscales que ven el caso que supuestamente en una ocasión ella tuvo que recibir la transferencia de dinero de Poulos desde EE.UU. porque Trespalaciones se encontraba de viaje por Aruba.

Alegadamente, la joven realizó la travesía con el influencer colombiano Santiago Luna, con quien mantenía una relación paralela a la que tenía con el estadounidense, residente en Texas.

“John le iba a realizar una consignación de $1,000 dólares, pero Valentina se había ido para Aruba con Santiago Luna. Ella no sabía cómo hacer para que John no se diera cuenta de que estaba allá. Entonces, Valentina le dijo que tenía un toque por allá en otro lado, y fue cuando le dijo que necesitaba el dinero (1,000 dólares) y que me lo enviara a mí. Ahí fue cuando John, por medio de la casa de cambio MoneyGram, me lo envió”, habría declarado Silvana, según consignan varios medios en ese país.

En las últimas imágenes de Trespalaciones con vida junto a Poulos se le ve llegando al apartamento que alquiló en el complejo Kappadocia en el norte de la capital colombiana. La joven viste una faja terapéutica. Según la información de prensa disponible, Trespalacios la llevaba puesta como parte de la recuperación por una reciente cirugía.

En las imágenes grabadas el 20 de enero, se ve a Poulos arrastrando la maleta azul en la que posteriormente habría colocado el cuerpo sin vida de la víctima.

Poulos está acusado de golpear y estrangular a la DJ en el apartamento, sacar el cadáver en un carrito de compra y colocarlo en el baúl de un vehículo -también alquilado- para deshacerse del mismo.

Los restos de Trespalacios fueron hallados el domingo pasado dentro de la tirada en un contenedor de basura en el barrio Versalles, en la localidad de Fontibón. Un reciclador detectó el cuerpo y alertó a las autoridades.

