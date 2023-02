Viola Davis se convierte en una artista EGOT

Este domingo 5 de febrero la actriz, escritora y filántropa estadounidense Viola Davis logró convertirse en una artista EGOT, lo que quiere decir que ha ganado los cuatro premios más importantes entregados por Hollywood.

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación le otorgó el premio Grammy en la categoría Best Audio Book, Narration, and Storytelling Recording, por su audiolibro ‘Finding Me’.

Davis recibió este premio en la ceremonia de premiación no televisada de los Grammy. Al recibir la estatuilla anunció emocionada que se había convertido en una artista EGOT y también dijo: “Escribí este libro para honrar a la Viola de seis años, para honrarla, para honrar su vida, su alegría, su trauma, su todo”.

La actriz tiene un premio Tony (teatro) por su interpretación de Rose Maxson en ‘Fences’; un premio Oscar (cine) por la adaptación cinematográfica de esta obra en 2016 y un Emmy (televisión) por su papel de Annalise Keating en la serie ‘How to Get Away With Murder…’.

Hasta el momento la lista de artistas EGOT está conformada por Davis, Richard Rodgers, Helen Hayes, Rita Moreno, John Gielgud, Audrey Hepburn, Marvin Hamlisch, Jonathan Tunick, Mel Brooks, Mike Nichols, Whoopi Goldberg, Scott Rudin, Robert Lopez, Andrew Lloyd Webber, Tim Rice, John Legend, Alan Menken y Jennifer Hudson.

Se debe resaltar que desde el lanzamiento del audiolibro ‘Finding Me’ se presumía que podía ganar este premio, pues fue muy alabado por la crítica.

Davis cuenta en ‘Finding Me’ todo el camino que tuvo que atravesar para convertirse en la persona y artista que es hoy en día. “Este es el camino que tomé para encontrar mi propósito pero también mi voz en un mundo que no siempre me vio“, escribe.

