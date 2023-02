Mujer “muerta” se despertó en funeraria de Nueva York

Una anciana aparentemente “resucitó” tras ser trasladada a una funeraria en Long Island (NY) este fin de semana.

El extraño caso se desarrolló cuando la mujer de 82 años fue declarada muerta a las 11:15 a.m. del sábado en el “Water’s Edge Rehab and Nursing Center” en Port Jefferson. Pero luego de ser transportada a “O.B. Davis Funeral Home” en Miller Place se descubrió que estaba respirando poco después de las 2 p.m.

El personal de la funeraria hizo el impactante descubrimiento y luego llevaron a la octogenaria no identificada a un hospital del área, dijo la policía del condado Suffolk.

No está claro si la mujer fue declarada muerta por error o si experimentó un episodio médico que podría haber contribuido a su aparente resurrección, acotó New York Post. El insólito caso fue remitido a la Fiscalía del estado Nueva York. La funeraria de Long Island no emitió comentarios de inmediato.

En un caso similar, la semana pasada un asilo de ancianos de Iowa fue multado con $10,000 dólares por declarar muerta a una paciente cuando en realidad estaba viva. Un trabajador de la funeraria abrió la bolsa para cadáveres que contenía la mujer de 66 años y la encontró “jadeando por aire”. Llamó al 911 y la víctima fue transportada a un hospital cercano, donde se confirmó que respiraba, pero estaba inconsciente. Fue devuelta al hospicio y murió dos días después rodeada de sus familiares.