Inmigrante intentó envenenar a su amiga para robarle su identidad: veredicto dramático en Nueva York

Viktoria Nasyrova fue declarada culpable ayer de intentar matar a una peluquera amiga suya para robarle su identidad aprovechando que hay un parecido físico entre ambas, en un dramático juicio en Queens (NYC).

La ciudadana rusa Nasyrova -ahora de 47 años- le dio a Olga Syvk, ucraniana trabajadora en un salón de belleza en NYC, un pastel de queso envenenado con el tranquilizante fenazepam al visitarla en su hogar en Forest Hills (Queens) en el verano de 2016, según testificó la víctima en el juicio la semana pasada.

Después Nasyrova robó la identificación de Syvk, huyendo de la casa de la víctima con su pasaporte y permiso de trabajo (green card), un anillo de oro y dinero en efectivo. Ahora fue declarada culpable de cargos de intento de asesinato y enfrenta hasta 25 años de prisión, indicó Pix11.

“El jurado vio el engaño y los planes de la acusada. Ella mezcló una rebanada de pastel de queso con una droga mortal para poder robar la posesión más valiosa de su víctima desprevenida, su identidad”, dijo la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz. “Afortunadamente su víctima sobrevivió y el veneno condujo directamente a la culpable. La acusada merece rendir cuentas por su crimen con un largo período de encarcelamiento”.

Syvk contó al jurado que Nasyrova le pasó una rebanada de pastel de queso envenenado recién sacado de una panadería de Brooklyn en agosto de 2016 en un intento de matarla para robar su identidad, pues ambas mujeres tienen cierto parecido físico.

“No podía levantarme de la cama”, dijo Syvk en referencia a cómo se sintió después de comer el postre envenenado. Antes le había declarado al Daily News que Nasyrova también le sirvió sopa de pollo contaminada. “Me dolía terriblemente la cabeza. Mi hermana me estaba ayudando a ir al baño. Al principio fue muy malo, pero luego gradualmente mejoré”.

Emmanuel Calderón, químico de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), dijo en el juicio que las pruebas mostraron que un recipiente de comida encontrado en la casa de la víctima contenía el tranquilizante fenazepam.

Nasyrova fue arrestada unos siete meses después. La acusaron de intento de asesinato, hurto mayor, imprudencia temeraria, encarcelamiento ilegal y otros cargos.

Los fiscales dijeron en ese momento que el propietario del edificio encontró a Syvk “vestida en lencería con pastillas esparcidas por su cuerpo” para que la escena pareciera un intento de suicidio.

Sean Quinn, agente especial de Seguridad Nacional, testificó que había un “aviso rojo” publicado en una base de datos nacional de delitos que indicaba que la acusada era buscada en Rusia por “procedimientos legales pendientes”. Su visa de EE.UU. también iba a expirar sólo unos días después del intento de asesinato, agregó.

Syvk recordó haber recibido una llamada telefónica algún tiempo después de Nasyrova preguntándole sobre su condición. “Ella me dijo: ‘Olga, no puedo localizarte, ¿qué pasó?’”, narró la testigo. “Le dije que estaba en el hospital, le dije ‘me envenenaste y me robaste’. Ella dijo: ‘Está bien, entonces ve a la policía’”.

Además del envenenamiento, Svyk acusó a Nasyrova de vender toda su ropa y joyas por unos $100,000 dólares. “Es como una película muy mala”, agregó. “A veces realmente no creo que me haya pasado a mí”.

Daily News informó anteriormente que Nasyrova se había mudó a la ciudad de Nueva York en 2014 desde Rusia para evitar a las autoridades después de presuntamente matar a Alla Aleksenko (54), cuyos restos carbonizados fueron encontrados enterrados en una tumba en el oeste de ese país.