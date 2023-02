Messi está recuperado y apto para medirse el martes contra el Bayern de Múnich por la ida de octavos de la Champions

Leo Messi no sufre ninguna lesión, pero si tiene una fatiga/sobrecarga muscular. No se correrá ningún riesgo y no hará el viaje el sábado a Mónaco por Ligue 1, lo q le permitiría recuperarse y estar disponible para el part del Martes ante el Bayern por UCL.



