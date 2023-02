Anahí le envía un mensaje a Karol G y posiblemente RBD anuncie un nuevo show

El pasado 19 de enero a través de la página oficial de RBD y el tour que estarán ofreciendo, dieron a conocer las fechas y países que visitarán luego de más de una década de no estar juntos en un escenario. Sin embargo, los colombianos manifestaron su tristeza al ver que la agrupación mexicana no diría presente en su país.

La cantante Karol G el pasado 21 de enero colgó un mensaje bastante particular en su perfil de Twitter, y es que dejó ver la posibilidad que intentaría hacer lo que estuviese a su alcance para lograr que Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christopher Uckermann y Christian Chávez vayan a Colombia a despedirse de sus fanáticos.

Por ello, la intérprete de ‘X si volvemos’ escribió: “Haciendo mi respectiva llamada para que RBD vaya a Colombia”.

Haciendo mi respectiva llamada para que RBD vaya a Colombia 🥺🤞🏽✨✨✨ — LABICHOTA (@karolg) January 21, 2023

Anahí el pasado domingo en horas de la tarde sorprendió con un mensaje en la plataforma antes mencionada, y es que mencionó lo siguiente: “Queeeeé crees @karolg ???!!!! 😍🥰🤩”. Queeeeé crees @karolg ???!!!! 😍🥰🤩— Anahi (@Anahi) February 12, 2023

Se presume que podría tratarse de una nueva fecha que sumarían a su gira, y es que se trataría de un presunto show en Colombia, tal y como lo habían solicitado sus fanáticos. Por ello, a través de la cuenta oficial de Twitter compartieron que este lunes en horas de la tarde estarán ofreciendo más detalles sobre ese mensaje de Anahí que dejó a muchos ansiosos. ¿Están listos? #soyRebeldeTour 🌟☮️♾️❤️❤️ pic.twitter.com/A4Qa5Dm8g5— RBD Oficial (@RBD_oficial) February 13, 2023

“Muy chimba diría Rihanna su fecha para Medellín pero Y BOGOTÁ QUÉ?”, “Y Bogotá qué? Les recuerdo que el primer concierto internacional de RBD fue en Bogotá”, “Felicidades a Colombia, desde Costa Rica estamos muy felices por esta noticia. También deseamos ser parte de soy rebelde tour en Costa Rica”, “Será mucho pedir que le den una fecha a Cali? Si no hay para Cali me voy para Medellín”, “Y Bogotá? No parce, qué tristeza”, “Cuánto se demora una persona en recuperarse su vende el riñón?”, “Si van a dar fechas de otros países latinos denlas todas de una vez, así por lo menos uno ya sabe y se organiza”, fueron algunas de las expresiones que se registraron.

