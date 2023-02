Ángela Aguilar rodeada de plantas y mostrando toda su espalda presenta su nueva línea de perfumes

La cantante Ángela Aguilar desde muy pequeña le ha demostrado a su público que es una joven bastante talentosa, así como siempre termina dejando perplejos a más de uno con los vestuarios que decide llevar puestos en cada una de sus presentaciones.

La hija de Pepe Aguilar quiso aprovechar el mundo artístico y es que ahora optó por realizar algo que infinidades de personalidades en el mundo del entretenimiento los hace sentirse identificados con cada uno de ellos, y se trata de un línea de perfumes que lanzó.

La intérprete de ‘Ahí donde me ven’ a través de la red social de la camarita compartió una imagen donde sale posando junto a uno de ellos, al tiempo que está rodeada de plantas artificiales y su espalda está completamente descubierta.

“Ayer lancé mi línea de perfumes… y más agradecida no puedo estar. Fue uno de los días más bonitos. Gracias por todo y por tanto. Una noche llena de amigos y cariño. Me siento completamente privilegiada de tener a personas tan maravillosas a mi alrededor”, escribió en las historias de la aplicación.

Las reacciones en la publicación no se hicieron esperar debido a que cientos de internautas se tomaron el tiempo de dejarle varios comentarios tanto positivos como negativos, y es que muchos le desearon buena suerte en este camino que decidió emprender, mientras que otros siguen manifestando su rechazo por un comentario que hizo cuando Argentina ganó la Copa del Mundo en diciembre de 2022.

“Felicidades Ángela y mucho éxito”, “Mucho éxitos, esa fragancia seguro nos pondrá de buen humor”, “Muchísimas felicidades! Me pediré la colección completa”, “Yo quería que me explicara pero no lo voy a entender”, “Voy a gastar en tus perfumes el dinero que no tengo”, “Con que a eso huelen los angelitos”, “Huele al sudor de los pibes que ganaron el mundial”, “Aromas y esencias de aromas de flores argentinas”, “Fuera de México”, “Fuera de México, jamás iría a velorios a un concierto”, “Regálame uno, toy pobre”, “Muchas felicidades por sacar tus perfumes, espero pronto poder tenerlos”, fueron algunas de las expresiones que se registraron.

