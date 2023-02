Novia se indigna con su suegra porque eligió un vestido blanco, similar al de ella, para el día de su boda

La regla máxima de las invitadas a una boda es que la única que puede ir vestida de blanco es la novia, por lo que siempre es mejor escoger algún vestido o atuendo en otro color, que vaya acorde al momento del día en que se llevará a cabo dicha celebración.

Sin embargo, una novia se desahogo en redes sociales al contar la tremenda sorpresa que se llevó el día de su boda, ya que cuando llegó al sitio en donde se llevaría a cabo la ceremonia, descubrió que su suegra no solamente había elegido un vestido blanco sino que este era prácticamente igual al que llevaba ella.

En TikTok, la usuaria Jasmine Hopper compartió la terrible experiencia que vivió el día de su boda por culpa de la madre de su ahora esposo: “Mi suegra se presenta a nuestra boda vistiendo literalmente un vestido de novia”, escribió.

En su primer video, el cual tiene más de 10 millones de reproducciones, Jasmine compartió una foto de su casamiento en donde aparecen ella, su novio y su suegra, en donde se aprecia claramente cómo la mujer porta un vestido similar al de ella.

La historia provocó gran intriga entre los usuarios, así que Jasmine publicó otra serie de videos en donde relató lo que ocurrió en su boda. Según contó la usuaria, para la ceremonia eligió un vestido con encaje de lentejuelas de estilo sirena porque quería sentirse hermosa, pero el día en que fue a comprarlo su suegra la acompañó y vio el modelo.

Para el día de la boda, la novia se encontró con que su suegra se había comprado un modelo idéntico al de ella y aunque le molestó lo que hizo, prefirió no darle importancia porque no quería que nada ni nadie arruinara ese momento tan especial en el que se casaría con el hombre de su vida.

Pero su familia no lo tomó así. Su hermana le propuso tirarle una bebida para que así tuviera que cambiarse, pero ella no quiso porque no quería tener problemas con la mamá de su esposo, y mucho menos en su boda.

Finalmente cuando enfrentaron a la mujer, la suegra aseguró que su vestido era beige y no se parecía nada al de ella. “No estoy ciega y tampoco lo están todos los que conozco. Era un vestido blando, uno de lentejuelas con encaje, estilo sirena, como el mío”, agregó Hooper.

En otro video, la mujer explicó que por ese detalle, tanto ella como su esposo dejaron de hablarle a su suegra durante 9 meses hasta que les pidió disculpas mediante un mensaje de texto; sin embargo, la relación se rompió nuevamente cuando en Navidad, la madre de su pareja quiso incomodarla al enviar tarjetas de felicitación con la fotografía donde están usando el mismo vestido de novia.

