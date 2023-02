Sustancias ampliamente utilizadas en envases de alimentos pueden aumentar al riesgo de diabetes en las mujeres

Algunas sustancias químicas ampliamente utilizadas en envases de alimentos y bebidas de plástico pueden contribuir al riesgo de diabetes en las mujeres, según un nuevo estudio publicado en el Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism de la Endocrine Society.

“Nuestra investigación encontró que los ftalatos pueden contribuir a una mayor incidencia de diabetes en las mujeres, especialmente en las mujeres blancas… Las personas están expuestas a ftalatos diariamente, lo que aumenta el riesgo de varias enfermedades metabólicas”, señala Sung Kyun Park, profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Michigan.

Los ftalatos se utilizan en materiales y envases para la producción de alimentos; suministros médicos y revestimientos de medicamentos; pisos, revestimientos de paredes y otros materiales para el hogar; cosméticos y otros productos de cuidado personal.

Los investigadores estudiaron a 1308 mujeres del Study of Women’s Health Across the Nation-(SWAN) durante seis años.

Según el estudio, las mujeres blancas expuestas a altos niveles de algunos ftalatos tenían entre un 30 y un 63% más de posibilidades de desarrollar diabetes, mientras que las sustancias químicas nocivas no estaban relacionadas con la diabetes en las mujeres afroamericanas o asiáticas.

Medical News Today explica que la hormona que probablemente se vea afectada por los ftalatos es la insulina, que controla los niveles de glucosa en sangre y hace que la glucosa esté disponible para las células. Cita estudios en adolescentes y adultos mayores en los que la exposición a ftalatos aumentó la resistencia a la insulina.

La exposición a ftalatos también se asocia con fertilidad reducida y otros trastornos endocrinos.

“La exposición prenatal a los químicos plastificantes ampliamente utilizados llamados ftalatos puede provocar trastornos del aprendizaje, la atención y el comportamiento en los niños”, comparte Environmental Working Group con información de un estudio publicado en el American Journal of Public Health.

