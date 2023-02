Thierry Henry quiere ser el próximo técnico de la selección de Estados Unidos

Luego de no poder avanzar de octavos de final en la Copa del Mundo 2022, la selección de Estados Unidos se quedó sin entrenador tras el despido de Gregg Berhalter; actualmente Anthony Hudson se encuentra como interino hasta que la federación anuncie un nuevo DT.

Por ahora no hay nombres claros pero uno acaba de postularse abiertamente para asumir el banquillo norteamericano. El francés Thierry Henry, quien a pesar de tener muy poca experiencia como estratega, expuso sus argumentos para ser elegido entrenador del conjunto que será local en el próximo Mundial.

El campeón del mundo en Francia 1998 aprovechó una entrevista en CBS Sports para lanzar su candidatura a entrenador de EE.UU. y aseguró que conoce muy bien tanto la MLS (fue entrenador del Montreal Impact) como a los jugadores del combinado nacional.

Poca experiencia, muchas ganas

La carrera de “Tití” como entrenador inició en 2015 en las juveniles del Arsenal, un año después Roberto Martínez lo suma a su cuerpo técnico como asistente en la selección de Bélgica y no sino hasta 2018 que por fin toma un equipo como director técnico, en aquella ocasión el Mónaco de la Francia.

Aunque su paso por la Ligue 1 duró muy poco, pues solo dirigió 20 partidos con el equipo del principado dejando registro de 5 victorias, 4 empates y 11 derrotas. Poco después aterriza en la MLS con el Montreal Impact y aunque duró un poco más, tampoco le fue muy bien pues solo consiguió 9 victorias en 29 encuentros, llevándose 16 derrotas y 4 empates.

En 2021 con el Mundial a la vuelta de la esquina Roberto Martínez lo volvería a llamar para su staff nuevamente como asistente, pero al parecer el francés ya no quiere seguir en un rol secundario y quiere asumir a pleno en un equipo.

“Ser el número dos ya no es algo que me gustaría hacer. Respeto enorme al jefe, me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Me gustaría tener una oportunidad en los banquillos de nuevo”, cerró el ex Barcelona y Arsenal.

Por ahora el actual entrenador interino Hudson estará al frente del combinado de las barras y las estrellas al menos hasta el final de la Copa Oro 2023, depende de su actuación es posible que la U.S. Soccer determine si buscará un nuevo proyecto o seguirá con Hudson, lo cierto es que la carpeta del campeón del mundo Henry seguro estará en el escritorio de la federación.

