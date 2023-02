Alcalde de East Palestine crítica a Biden por viajar a Ucrania y omitir el descarrilamiento del tren con químicos tóxicos

El alcalde Trent Conaway de East Palestine, Ohio epicentro del descarrilamiento de un tren que transportaba material tóxico criticó este martes la visita del presidente, Joe Biden a Ucrania, en un encuentro histórico en medio del aniversario de la guerra que se desarrolla con Rusia. El jefe del gobierno municipal en Ohio afirmó que esta visita es un abandono de las responsabilidades con el pueblo estadounidense debido a que no visitó la zona del desastre químico.

Conaway aseguró durante una entrevista con el canal de televisión Fox News y reseñada por el New York Post que esto fue una bofetada por parte de Biden. El alcalde tildó a la situación como un mensaje de que al presidente estadounidense no le importó lo ocurrido en Ohio. “Descubrí que estaba en Ucrania regalando millones de dólares a la gente de allá y no a nosotros, así que estoy furioso”, dijo.

Pese a que se enviaron agencias federales, como la Agencia de Protección Ambiental, el Departamento de Salud y los Centros para el Control de Enfermedades para asistir a los residentes, Conaway asevera que los recursos otorgados por las autoridades han sido escasos y estuvieron rodeados de una respuesta lenta. En este incidente al menos cinco sustancias tóxicas fueron liberadas en el medio ambiente de la ciudad de Ohio, lo que ocasionó la evacuación de 5,000 residentes.

Los republicanos critican a Biden

La congresista republicana, Marjorie Taylor Greene reprochó este lunes que el presidente de Estados Unidos hiciera un viaje “sin notificar“ a Ucrania para sostener un encuentro con Volodimir Zelenski, en medio del aniversario de la guerra y un aumento en las tensiones internacionales entre occidente y Rusia.

La dirigente asegura que para política que se maneja desde la Casa Blanca “es más importante Ucrania“ que la crisis económica que está atravesando Estados Unidos, producto de pandemia de COVID-19 y los estragos ocasionados al mercado internacional producto de la confrontación de Rusia contra los ucranianos.

Además de eso, el republicano Scott Perry comparó que la guerra de Rusia-Ucrania es de alguna manera comparable con al crisis migratoria que se desarrolla en la frontera sur estadounidenses. Incluso rechazó que Biden se asentara de su país en el Día de Los Presidentes, esa misma observación la hizo el alcalde Trent Conaway durante su entrevista donde crítica el viaje a Ucrania.

Biden mantiene su apoyo

Pese a las críticas que Biden está sufriendo en su propio país, este martes reiteró su apoyo económico e inquebrantable con sus aliados de Ucrania. Incluso el mandatario destacó desde Varsovia que Occidente no tiene intenciones de acabar con Rusia, un punto mencionado por su homologo ruso, Vladimir Putin durante su discurso antes el parlamento.

“Estados Unidos y las naciones de Europa no buscan controlar o destruir a Rusia. Occidente no planea atacar a Rusia“, dijo Biden.

Lea también: