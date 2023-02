Quinceañero murió “surfeando” techo del vagón del Metro de Nueva York; MTA pide a redes sociales eliminar videos sobre esa práctica

Zackery Nazario, joven de 15 años, murió cuando se subió junto a su novia a “surfear” ilegalmente en el techo de un vagón de la línea J del Metro de Nueva York.

El tren cruzaba a lo largo del puente de Williamsburg sobre el East River alrededor de las 6:45 p.m. del lunes cuando Nazario y su novia iban caminando entre vagones. Cuando el quinceañero se subió al techo su novia de 17 años lo siguió, dijo una fuente policial.

Mom of NYC teen killed subway surfing speaks out: ‘the family is hurting’ https://t.co/cDZ59416P6 pic.twitter.com/1QcHtg58zd — New York Post (@nypost) February 21, 2023

Cuando Nazario se giró para mirar a su novia no identificada fue golpeado por una luz baja y cayó. Fue atropellado por el tren y murió en la escena.

Ha habido varios casos similares con víctimas de la misma edad. “En la ciudad de Nueva York, los incidentes de personas que viajan fuera de los vagones del tren, lo que se conoce como ´surf´ en el Metro, se han más que cuadruplicado en un año. Dos muertes recientes muestran los peligros de una tendencia alimentada por las redes sociales”, comentó The New York Times.

La MTA dijo que pedirá a las empresas de redes sociales que eliminen los videos de los “surfistas” del metro, dijo el martes el presidente Janno Lieber, un día después de la muerte de Nazario, informó Gothamist.

La última víctima vivía con su madre, Norma Nazario, en un apartamento del East Village, en Manhattan. La mujer de 51 años dijo que no tenía idea de que su hijo haría algo tan imprudente. “Era un gran chico” y maduro, afirmó al Daily News. “Muy inteligente. Estaba en 9no grado”.

Agregó que se enteró de la muerte de Zackery por policías que llegaron a su apartamento alrededor de las 10 p.m. del lunes. “Simplemente llamaron a la puerta y luego me preguntaron si podían entrar a hablar conmigo”, dijo. “Cuando el detective tomó mi mano, ya lo sabía”.

La última vez que habló con su hijo fue esa tarde después de recibir una solicitud de dinero de él por FaceTime. El joven era alumno en Clinton School, escuela secundaria pública cerca de Union Square Park.

La madre dijo que no quiere que la familia de nadie más pase por el dolor que ella siente. “Simplemente no quiero que vuelva a suceder porque, que yo sepa, es el segundo niño al que le sucede esto”, dijo. “Es ilegal. Lamento que… él no escuchó”.

En diciembre pasado, otro quinceañero también murió al caer mientras “surfeaba” sobre un vagón en la misma línea J cuando cruzaba Williamsburg Bridge.

En agosto un quinceañero perdió un brazo después de caerse de un tren de la línea R en dirección norte en la estación 74th Street/Roosevelt Avenue en Jackson Heights (Queens) mientras intentaba subirse al techo del vagón para “surfear” en el Metro.