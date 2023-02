Toni Costa y Alaïa disfrutan de su tiempo juntos en Animal Kingdom

Toni Costa y Alaïa suelen disfrutar de divertidos momentos en todas las oportunidades que tienen para pasar tiempo juntos. El bailarín y coreógrafo español y su hija, cuya madre es Adamari López, en esta ocasión ambos fueron de paseo a Animal Kingdom, uno de los parques temáticos de Disney World dedicado a los animales.

En un video compartido por Costa en su cuenta de Instagram un video en el que se les ve disfrutando en las instalaciones de este divertido parque donde el contacto con la naturalez está a la orden del día.

“Así pasa con mi hija, ella hace que cada momento juntos sea único y especial, pero sobre todo se pasa muy rápido el tiempooooo”, fue lo que dijo Costa al compartir este audiovisual en su perfil, donde tiene más de 2,1 millones de seguidores.

Los momentos especiales que Costa comparte con Alaïa ahora también tienen un nuevo lugar como protagonista: y es que hace unos meses el español se compró una nueva casa en la que pude compartir a gusto con su hija y en donde ella ha decorado su habitación tal como lo desea.

“Estoy muy feliz, estoy muy agradecido por todo el cariño sobre lo qué he firmado… Quiero decirles que esto que he hecho ha sido cumplir uno de mis sueños. Un sueño que tenía en mente desde hace tantos años que he podido cumplirlo gracias al esfuerzo, al trabajo, a las oportunidades que me han dado, a base de mucho sacrificio, de viajar mucho y dormir poco, de cada reto que me han puesto”, fue parte de lo que dijo el español cuando compró su casa.

En diciembre ellos armaron la cama, y parte de la decoración. En las paredes se observa el papel tapiz que escogió la pequeña y que consta de tonos de color rosa y de pétalos de flores.

