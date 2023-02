Entre ligueros y transparencias: estas fueron las parejas más ardientes de Premio Lo Nuestro

La alfombra magenta reunió a las celebridades más ardientes de la industria y la entrega de Premio Lo Nuestro fue la excusa perfecta para que parejas como la de Gabriel Soto con Irina Baeva reaparecieran y le demostraran al mundo del espectáculo que su amor sigue tan vigente como los rumores de separación.

Pero las que hicieron arder la alfombra fueron las féminas que acompañaron a sus galanes en esta entrega de premios. Primero destacaremos las transparencias de Cazzu, novia de Christian Nodal. El vestido negro de la argentina dejó a la vista el hilo dental que ésta llevaba por lo bajo, gracias a las transparencias del mismo. Mientras que el brillante liguero de Irina Baeva lucía como la perfecta promesa de que “lo mejor estaba por venir”.

Nadia y Marc

Los recién casados también dijeron presente en Premio Lo Nuestro y es evidente que el embarazo le sienta muy bien a Nadia Ferreira. Marc Anthony además se ve orgulloso de su nueva paternidad.

La pareja por otra parte destacó, y es que la bella modelo ha sabido lucir su embarazo con un sencillo vestido que la hizo verse como toda una reina junto a su caballero andante. El diseño es en rosa pálido, casi blanco. Mientras que Marc llegó con pantalón negro y camisa estilo saco en gris.

Desde El Gordo y la Flaca

El conductor de El Gordo y la Flaca, Roberto Hernández, llegó con su esposa Danella Urbay, juntos fueron de los más elegantes en la alfombra magenta. El traje de negro de él y el sexy vestido blanco de ella los hizo ver tan perfectos como compenetrados. View this post on Instagram A post shared by Premio Lo Nuestro (@premiolonuestro)

Lee más de Premio Lo Nuestro aquí:

El accesorio principal del look de Jomari Goyso en Premios Lo Nuestro costó $18 dólares

Francisca Lachapel deslumbró con su estilo en Premio Lo Nuestro

Ivy Queen recibió el reconocimiento por su ‘Legado Musical’ en Premio Lo Nuestro