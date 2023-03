Padre defendió a su familia con un machete luego de que intruso rompiera la ventana en plena noche en Oklahoma

Autoridades de Oklahoma informaron que un presunto ladrón trató de irrumpir en una casa hasta que el propietario, en busca de defender a su familia, lo atacó con un machete y lo logró contener hasta que llegó la policía.

Agentes del Departamento de Policía de Tulsa fueron llamados por un caso de robo en primer grado ocurrido el martes alrededor de las 2:00 a.m. del martes, y hallaron a varios integrantes de una familia, entre los que se encontraban niños gritando en el patio de la casa, e identificaron a un sospechoso como Ty Copeland.

Al momento de ingresar, Copeland comenzó a tirar cosas por toda la casa, e hizo destrozos en la propiedad, cuando el padre de familia apuntó con un machete al sospechoso y lo golpeó tras haber apartado a su familia en peligro.

Tras el hecho, el sospechoso tuvo que huir y se escondió en un dormitorio de la casa, permaneciendo ahí hasta que llegó la policía.

“Tuve que golpear al hombre para defender a mi familia”, dijo el propietario, que pidió no ser identificado. “Se siente horrible. Ojalá hubiera podido hacer más, pero no pude”.

“Pues a la gente que escuche esto, que hagan lo mismo, que defiendan a su familia. Que no los dejen solos. Hagan lo que puedan para proteger a su familia. No hay nada más, no tienen nada más, es su familia”, agregó el propietario.

La policía de Tulsa precisó que detuvieron a Copeland con la ayuda de un K-9, siendo posteriormente llevado a un hospital con cortes severos y heridas por vidrios rotos y golpes de machete.

Al ser interrogado, Copeland admitió que fumó metanfetamina horas antes de irrumpir en el hogar, y entró a la casa al azar porque estaba huyendo de la policía.

Actualmente Copeland está encarcelado en una retención del FBI a causa de su condición como nativo americano.

Con información de Fox News

También te puede interesar:

• Mujer fue golpeada por ladrón que la siguió hasta un edificio al comenzar el día en Nueva York

• Ladrones que se hicieron pasar por trabajadores de Con Edison robaron a una mujer en su apartamento en Brooklyn

• Video de cámara “dashboard” captó momento en que dúo de ladrones apunta con pistola a chofer de Amazon en medio de entrega en Florida