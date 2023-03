Autora de libros Marianne Williamson oficializó su candidatura a la nominación demócrata para la presidencia

Foto: Emma McIntyre / Foundation for the AIDS Monument / Getty Images

La autora de libros de autoayuda Marianne Williamson oficializó este sábado su candidatura a la nominación demócrata para la presidencia de Estados Unidos y su intención de competir con el mandatario Joe Biden, cuya candidatura para la reelección aún está en vilo.

“A partir de hoy soy candidata para el cargo de Presidenta de los Estados Unidos”, señaló la autora en un acto celebrado en Washington D.C. “Solicito sus donaciones, su voluntariado, su ayuda, porque es nuestro turno”.

De esta forma, la autora se ha convertido en la primera política progresista en hacer oficial sus intenciones de competir por la presidencia del país ante la espera por la decisión de Biden.

Williamson ya compitió en 2019 por la nominación demócrata para las elecciones presidenciales de 2020, pero se retiró antes de la votación al no recibir el apoyo del electorado.

La autora ha sido una de las candidatas con tendencias ideológicas más cercanas a Bernie Sanders o Elizabeth Warren que del mismo Biden.

“Me recuerdan y me guían las palabras de Franklin Delano Roosevelt, quien dijo que un hombre necesitado no es un hombre libre. No todas las cadenas son visibles y es hora de que liberemos los grilletes que pesan sobre el 64% de los estadounidenses, que viven al día”, exclamó Williamson este sábado.

Entretanto, Biden ha dado a entender en varias oportunidades que intentará optar por la reelección, pero se espera que se oficialice su campaña. Sin embargo, esta nominación se podría demorar debido a su salud, pues se conoció que fue operado con éxito el pasado 16 de febrero por un carcinoma que a priori se creía que era una lesión en la piel.

Por el lado republicano, la exgobernadora de Carolina del Sur y exembajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, y el expresidente Donald Trump, han sido los nominados.

Todos los nominados deberán pasar por un proceso de “caucus”, primarias y convenciones partidistas para convencer a su partido que pueden ser candidatos aptos para aspirar a presidir el país en las elecciones que se llevarán a cabo en 2024.

Con información de agencia EFE

