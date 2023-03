Francisco Lindor, estrella de los New York Mets, fue anunciado como capitán de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol

A menos de dos días para iniciar el Clásico Mundial de Béisbol, la selección de Puerto Rico ha elegido a Francisco Lindor, jugador estrella de los New York Mets, como su capitán para esta edición, esto lo anunció este lunes la Federación de Béisbol de dicho país (FBPR) en sus redes sociale.

“¡Tenemos nuevo capitán!”, expresó la FBPR en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el mánager del equipo boricua, el icónico exgrandeliga Yadier Molina explicó en el Luis Muñoz Marín previo a tomar rumbo hacia Miami, que la elección fue hecha por los propios peloteros que integran el roster de la isla.

“Los jugadores lo escogieron (…) “Estamos listos, preparados, enfocados, esperando tener salud para completar la meta”, indicó el exjugador de los St. Louis Cardinals.

Cabe recordar que Lindor, siendo un joven pelotero, fue uno de los líderes de Puerto Rico en el Clásico Mundial de 2017. Ahora, seguirá liderando a sus compañeros pero ya calificado como uno de los veteranos del equipo.

Ahora el capitán se reunirá por primera vez con Yadier Molina y el resto del cuerpo técnico, este lunes en un hotel en la ciudad de Fort Myers, Florida, donde se concentrará el combinado nacional boricua previo a su debut en el torneo ante Nicaragua el sábado.

“Ya mañana, antes de la práctica, tenemos una reunión con los jugadores. Allí se dice lo básico, en cuestión de que los muchachos te conozcan un poco más desde este lado de coach. Muchos me conocen, pero hay otros que no me conocen”, reveló Yadier Molina.

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Piuerluisi, viajó en el mismo vuelo que los jugadores, junto al secretario de estado, Omar Marrero y el director de la compañía de Turismo, Carlos Mercado.

“Vamos por nuestra meta, que es alcanzar la medalla de oro que todo el mundo quiere. Fue un trabajo arduo. Mucha gente cree que fue fácil. Tuvimos que batallar. En honor al País, vamos a representarlo dignamente”, sentenció el presidente federativo.

Puerto Rico forma parte del Grupo D, junto a la mencionada Nicaragua, Venezuela, República Dominicana e Israel. Todos los juegos de este grupo se llevarán a cabo en el loanDepot Park, casa de los Miami Marlins.

