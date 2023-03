Clarissa Molina compartió algunas fotos y aseguran que se ve demasiado “triste”

La presentadora de televisión Clarissa Molina es reconocida por el trabajo que realiza día tras día en ‘El Gordo y La Flaca’, y eso la ha hecho ir incrementando sus seguidores en la red social de la camarita, pues cuenta con más de tres millones que se mantienen atentos al contenido que ella comparte en la plataforma.

El pasado lunes compartió seis fotos donde sale acompañada por su mascota, y los internautas aprovecharon para hablar de cada una de las postales, pues a Molina se le ve disfrutar en el patio de su domicilio, mientras luce tranquila disfrutando del tiempo libre.

“Miami Night. Feliz lunes a todos y muchas bendiciones”, fue el mensaje que acompañó las imágenes compartidas.

Los internautas se tomaron el tiempo para dejarle algunos comentarios donde hablan de lo que aparentemente ella refleja en la red social de la camarita, y es que como suele ser costumbre las opiniones se tornaron un poco divididas, debido a que varios hicieron referencia a Vicente Saavedra y la presunta tristeza que muestra su rostro.

Otros usuarios de la aplicación prefirieron hablar de su aspecto físico que terminó recibiendo muchos halagos, así como algunos explicaron que es una mujer “bella” y merece grandes cosas en su vida. Por ello, le enviaron muchas bendiciones, así como alguien le manifestó que estaba soltero y quería tener una relación sentimental con la dominicana.

“Mejor sola que mal acompañada, mi niña”, “Los ojos son el espejo del alma. Eres bella y mereces diamantes”, “Te ves triste, mucha luz”, “Ya no te vas a casar?”, “No entiendo nada de lo que dicen y tú aparentas”, “El único que te puede dar paz es Jesús”, “Por qué cancelaste tu boda?”, “Por qué no fuiste al cumpleaños de Emilio? No fuiste invitada?”, “Qué linda, cuándo se van a casar ustedes?”, Cásate conmigo, estoy soltero, lo único es que no tengo dinero”, “Muchísimas lluvias de bendiciones”, “Una muñeca”, “Qué preciosa eres, nena”, “Yo si sé que esas mujeres solamente piensan en dinero”, “Más bella que nunca”, “Te ves muy hermosa, amorcito”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

