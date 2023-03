Hoy es el gran estreno de “Juego de Mentiras” y sus protagonistas nos hablan de este gran proyecto

Exclusiva

Los protagonistas de “Juego de Mentiras” viajaron a la Ciudad de Los Ángeles para entrevistarse con la prensa y hablarnos así de todo lo que hay detrás de esta mega producción de Telemundo, que se estrena hoy por la noche en punto de las 10PM/9C.

Arap Bethke protagoniza junto a Altair Jarabo, Rodrigo Guirao y María Elisa Camargo una historia que nos convertirá en “detectives” profesionales. La historia, además, posee elementos adictivos en el interés del público como son la intriga, el misterio, la pasión y el amor. Sin embargo, en medio de todo esto lo más importante es saber qué pasó con Adriana Molina.

La entrevista cara a cara con el elenco se realizó en un distinguido hotel de la ciudad, no tan lejos del paseo de la fama. Estaban todos muy sonrientes, aún cuando llevaban ya horas atendiendo a la prensa. Todos lucían elegantes, pero casuales. Ellas con mucha luz y brillo. Bellas. Perfectas. Ellos mostrando su estilo, distinto pero ideal y totalmente de acuerdo a sus formas de ser.

La charla con todos fue muy honesta, se desarrolló entre risas, sonrisas, silencios y ocurrencias por parte de Arap. ¡Cero poses! Había y reitero mucha alegría por el trabajo realizado y con la ansiedad que provocan las mariposas de la emoción que te da el saber que pronto podrás conocer la reacción del público. Confiados y agradecidos porque saben que tuvieron en sus manos algo grande que salta a la vista.

Nos contaron entonces qué es lo que más les ha gustado de este proyecto, que con tan sólo observar la iluminación y las tomas externas nos percatamos de que estamos ante una telenovela que busca darnos una visión más real y menos posada o forzada de las emociones que todos los seres humanos pueden experimentar en circunstancias tan desfavorecedoras como son la manipulación, la corrupción, las injusticias, los engaños, la pérdida, la manipulación y la desintegración familiar.

En “Juego de Mentiras” tendremos personajes que no pueden ser descritos tan llanamente como “buenos o malos”. Lo que tenemos ante nosotros son seres humanos enfrentándose a la vida con lo que tienen como pueden. El personaje de María Elisa Camargo -Adriana Molina- es una prueba de esto mismo, ya que aún cuando podría ser vista con la mala de todo este cuento, ella también es lo que es por sus circunstancias. En la entrevista la misma actriz la defiende aseverando que ésta no puede dar lo que no tiene y lo que nunca recibió, sencillamente por que no sabe cómo hacerlo.

Rodrigo Guirao, por ejemplo, le da vida al hermano de Altair y nos confiesa que su personaje no le gusta, es un tipo que no le cae bien por lo manipulable que es, y es que él, en la vida real, odia la manipulación, es un sentimiento que le genera repulsión, por esto trabajar con este papel es tan enriquecedor en sí mismo. Cuando terminamos de grabar, Rodrigo y yo platicamos por segundos, y es que los dos congeniamos en que este sentimiento que caracteriza a Francisco Javier del Río, lo manipulable que es, nos molesta a ambos en sobremanera.

Arap y Altair, por otra parte, le dan vida a dos personajes que nos hacen dudar. Parecen demasiado buenos y esconden demasiados secretos. Pero si los ves de cerca parecen llevar grandes cargas sobre sus hombros: dolores y temores. Sus personajes comunican mucho con los ojos, las miradas de temor, angustia y desconcierto pueden desconcertar al público, pero no nos permitamos olvidar que nada es lo que parece. Ellos, recordemos, han perdido y el público esperará ver qué tanto les lleva encontrase a sí mismos en el camino.

El amor es otro aspecto que el público querrá ver entre ellos, ya que descartamos estas emociones en los personajes de Eduardo Yáñez y Cynthia Klitbo, ellos son unos malos tan buenos que hasta risas y carcajadas te van a sacar por el cinismo y el descaro de sus formas. ¡Son insólitos!

Ojo, eso sí, con Arap, porque su personaje de César Ferrer no quiere abrir una puerta que nos hace sentir que ahí dentro hay mucho por descubrir y lo digo de manera literal, pongan mucha atención hoy al primer capítulo de “Juego de Mentiras”.

Yo en mi papel detectivesco siento que detrás de esa puerta se esconde si bien una gran pasión, también, tal vez, una violencia enfermiza, ¿por parte de quién me dirán?, pues la respuesta más obvia sería de Adriana, pero no sé por qué tengo mis dudas y todo apunta hacía César…

