Karol G establece código de vestimenta para sus conciertos en Puerto Rico

El 10, 11 y 12 de marzo Puerto Rico se paralizará para vivir una experiencia musical junto a Karol G. El estadio Hiram Bithorn será el escenario que durante 3 noches recibirá a miles de fanáticos de ‘la bichota’.

La cantante colombiana de reggaetón hizo un anuncio al respecto en su cuenta de Twitter. Karol G habló del código de vestimenta para asistir a sus conciertos.

“PR, código de vestuario: Traje de baño, fiesta, colores, brilloteo, tennis pa nos pongamos bien chimbitas puessssSSSS”, escribió la intérprete de ‘Provenza’ en esta popular red social donde tiene más de 9,1 millones de seguidores.

En los conciertos de Karol G es habitual ver a las personas luciendo estupendos atuendos muy coloridos o repletos de mucho estilo. Esta serie de conciertos en Puerto Rico, tras el código de vestimenta anunciado, pueden ser de los más vistosos en la historia de la colombiana.

PR 🇵🇷 código de vestuario : Traje de baño , fiesta, colores , brilloteo, tennis … pa nos pongamos bien chimbitas puessssSSSS 🌷🌈☀️🌊✨🌸 🐈‍⬛ 💙 — LABICHOTA (@karolg) March 7, 2023

Conciertos agotados

Los dos primeros conciertos que Karol G anunció en el estadio Hiram Bithorn se agotaron a pocas horas del lanzamiento de las entradas. Meses después ‘la bichota’ concedió un deseo a las miles de personas que no pudieron comprar entradas para los dos primeros eventos y abrió una nueva y última función que también se agotó.

“Esta mañana es una mañana especial porque tengo un anuncio especial para Puerto Rico. Como ustedes saben el 11 y 12 de marzo tengo el estadio Hiram Bithorn, que se hizo sold out super rapido y siempre la gente estuvo preguntando por una fecha más para que a todo el mundo la tocara con el nuevo álbum, la nueva música… me animé y vamos por una tercera y última fecha. De cora ojala no se lo pierdan porque ya ustedes saben”, dijo al hacer el anuncio en febrero.

Estos serán los primeros conciertos que ofrezca Karol G tras el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio llamado ‘Mañana será bonito’.

