Dicen que Clarissa Molina no da su brazo a torcer: “¿Cuándo vas a contarnos de tu fallida relación?”

¿Qué ha pasado con la boda de Clarissa Molina y Vicente Saavedra? Los seguidores de la dominicana aún no lo saben. Desde que ella anunció que la boda se aplazaba no ha habido más noticias al respecto y el público desde entonces no ha dejado de preguntar por esta unión.

Se rumora que Clarissa Molina lleva meses soltera, pues así como no hay noticias de la boda tampoco se le ha visto posando junto más con Vicente Saavedra y los internautas sacan sus propias conclusiones.

Y es que así como ella compartió todos los detalles del compromiso, sus más fieles fanáticos esperan que la dominicana les cuente qué pasó con la boda, la fiesta y su prometido.

“¿Cuándo vas a dar el brazo a torcer y contarnos de tu fallida relación?”, fue el comentario que ahora le dejó uno de sus seguidores en una publicación donde Molina destaca por su atuendo de saco y falda en color verde, con botas altas del mismo color, a propósito del Día Internacional de la Mujer.

Hace pocos días a la dominicana también le aconsejaron que mejor no se case. “¿Para cuándo la boda?, aunque mejor que no se case con ese hombre, algo pasó”.

En diversas oportunidades los internautas han señalado que algo ocurrió con la boda y que estos planes no siguen en pie. Desde diciembre, cuando no hubo fotos de Navidad de la parejita, los rumores han aumentado en las redes sociales.

Por los momentos, no ha habido una confirmación por parte de Clarissa Molina ni por parte de Vicente Saavedra. Solamente quedará esperar que alguna de las partes confirme finalmente qué ha pasado, si el romance acabó o si los planes de boda siguen en pie y esperando la fecha adecuada para celebrar su unión ante Dios.

Sigue leyendo: El Gordo y la Flaca: Clarissa Molina brilla con luz propia y ahora desde su nuevo show, “Pase VIP”

Clarissa Molina rodeada de elegancia y brillo comparte que está “sumamente feliz”

Clarissa Molina compartió algunas fotos y aseguran que se ve demasiado “triste”