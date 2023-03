Policía despedida de comisaría en Tennessee por sexo con varios oficiales concede primera entrevista: “ellos no aceptaban un no por respuesta”

Maegan Hall, la oficial de policía del Departamento La Vergne en Tennessee, despedida tras mantener encuentros sexuales con varios agentes, argumentó en su primera entrevista con un medio de prensa que cometió los hechos porque se sentía atrapada en un patrón de acoso e intimidación.

El intercambio con News Channel 5 se da días después de que trascendiera la demanda que presentó Hall en una corte federal por violación de derechos civiles contra la Ciudad y tres de sus supervisores en la comisaría.

Acompañada de su abogado Wesley Clark, Hall, de 26 años, insistió en que fue sometida a un patrón de acoso e intimidación del que no sabía cómo escapar.

“Yo sé lo que la mayoría de gente está diciendo. ‘Pudiste haber dicho que no’. Yo entiendo. Pero mi respuesta a ellos es que yo dije no, y ellos no podían aceptar un no por respuesta. Eventualmente, yo caí por la presión”, argumentó Hall, quien había sido contratado al Departamento hacía dos años.

“En varias ocasiones, Hall intentó salirse de esta relación y no se le permitió“, añadió Clark.

Hall se mantuvo en su alegación de que participó de los intercambios sexuales bajo coacción y que la investigación realizada por personal de recursos humanos de la comisaría no cuenta toda la historia.

“Ellos me aislaron. Me rechazaron. Ellos me acusaron y me culparon por convertirme en una víctima”, sostuvo Hall quien permanece casada.

Según relató, la depresión que sufrió llegó a tal punto que intentó suicidarse y tuvo que ser hospitalizada.

La mujer planteó que se sentía atrapada.

“Mis supervisores trabajaron en coordinación para aprovecharse de mis vulnerabilidades y salud mental, y lo usaron para su beneficio y su placer sexual”, declaró la entrevistada.

Uno de los señalados en la demanda es el exjefe policial Burrel “Chip” Davis, quien a pesar de saber lo que estaba pasando, no tomó acción correctiva. Además, Davis recibió fotos y videos sexuales de Hall. Este mes Davis fue expulsado de la Fuerza a raíz de las alegaciones.

“¿A dónde tú vas cuando el jefe de la policía te está acosando sexualmente? ¿Cómo yo obtengo justicia si el sistema entero, incluyendo el jefe, no solo condona este comportamiento pero participa en el mismo? Yo estaba perdida y me sentía sola. Yo no tenía nadie a quién acudir ni a dónde ir”, se defendió.

“Ninguna mujer debería tener que soportar este tipo de abuso. Lo que pasó en el Departamento de Policía de LaVergne no le debería pasar a nadie”, añadió.

“Maegan no fue vista como una agente primeriza para ser entrenada y promovida. Ella fue vista como un pedazo de carne para ser sexualizada y explotada“, puntualizó Clark de Brazil Clark PLLC.

La exagente reveló que recibía diariamente mensajes de acoso y amenazas a su celular.

“Yo sentía que estaba siendo aterrorizada”, describió.

Al momento, no se han presentado cargos contra ninguno de los involucrados en el escándalo sexual que trascendió en diciembre pasado en un informe de la investigación.

Hall presentó el recurso legal el lunes de la semana pasada en la Corte para el Distrito Medio en Nashville.

Además de Davis, los exsargentos Lewis Powell y Henry “Ty” McGowan figuran como demandados. En el litigio, la demandante alega que los señalados la privaron del debido proceso y violaron leyes federales que prohíben compartir imágenes sexuales en internet y a través de líneas estatales.

Hall reconoció que tuvo solo sexo oral con algunos oficiales y sesiones de intercambio de esposas. Además admitió haber jugado “Uno” con striptease y compartir fotos sexuales así como fetichistas de pies.

La investigación arrojó además que en una fiesta con motivo de Memorial Day en la que habían varios uniformados, la mujer supuestamente se quitó su camisa y quedó con sus senos al aire mientras tomaba grandes cantidades de vodka.

Cuatro oficiales, aparte de Hall, fueron despedidos del Departamento, además del jefe policial como resultado de la pesquisa.

