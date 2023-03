TikToker afirma que Gerard Piqué buscó un trío con su hermana cuando aún seguía con Shakira

Cristina Duzzi es el nombre de la joven TikToker que ha dado a conocer este nuevo escándalo que salpica al ex de Shakira. La joven que relata los hechos, Duzzi, es la hermana de la persona que recibió la propuesta indecorosa. Según los hechos, relatados por Cristina, su hermana fue con unos amigos a una discoteca en España, un miércoles de 2019.

Al entrar, la hermana de Duzzi y el resto de sus amigas se dieron cuenta que también Gerard Piqué entraba al local. En un momento dado, se acercó a ellas un hombre al que Duzzi identifica como agente de seguridad de Piqué, “guardaespaldas”, para decir que éste quiere unir las mesas del VIP para pasarla bien juntos.

Más tarde éste mismo hombre busca a la hermana de Cristian, quien según ella para ese entonces tendría como 23 años, y le comunica las intenciones del ex jugador del FC Barcelona. Piqué, dizque, quería hacer un trío con ella y su amiga. Éstas se negaron, ya que lo único que aspiraban, según Duzzi, es a tener una fotografía con quien para ese entonces era aún la pareja de de Shakira.

Según nos cuenta esta chica, Piqué estando con Shakira le propuso un trío a su hermana pequeña y a la amiga de su hermana.👇🤔😟😇 pic.twitter.com/uLVGvPVsMC — 𝗔𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗶𝗮 🇪🇸 (@anadeaustria_) March 9, 2023

El nombre del catalán actualmente está en boca de todos. No hay día en el que no surja un escándalo que lo deje completamente expuesto ante la opinión pública. Y ya no sólo se habla de él por todas las supuestas infidelidades de éste durante los años en los que aún estaba con Shakira.

Ahora también se enfrenta a una investigación por corrupción. Están investigando a Gerard Piqué por sus conversaciones con Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), sobre un acuerdo que éste hizo con la empresa Kosmos para llevar la Supercopa a Arabia Saudita.

Además, Piqué se enfrenta a otros titulares peores, en los que indican que éste será o está siendo investigado por Hacienda, por supuesto fraude fiscal. Y así el drama del catalán pica y se extiende. Ya que no sólo están siendo juzgado y señalado públicamente por todo lo que le hizo a Shakira, sino por la misma sociedad catalana por todos estos líos económicos.

