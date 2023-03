Chiquibaby tomó sus maletas para disfrutar de sus vacaciones y terminó sufriendo un accidente

La conductora Stephanie Himonidis, mejor conocida en el mundo del entretenimiento como ‘Chiquibaby‘ hace unos pocos días reveló que tuvo que ser trasladada de emergencia para que la evaluaran en un centro de salud tras haberse caído mientras disfrutaba de la nieve.

En la red social de la camarita fue donde la reportera de la fuente de farándula quiso mostrar lo bien que la estuvo pasando, hasta el momento en el que terminó cayéndose y luego se ve en las imágenes que la tuvieron que trasladar en una camilla, debido a que no podía caminar. A su vez, dijo que sufrió un esguince.

“Como comenzó… como terminó !!! (Primer día de Ski 🎿) uchale que mal rollo, pues no me fracturé, pero sí me esguincé 2 ligamentos, ahora pues a llevármela tranquila en mis vacaciones !!! Los expertos aseguran es una lesión muy común lamentablemente, anden con cuidado ! ❄️ ⛄️ #ootd. @perfectmomentsports @moncler #ski #fashion #life #chiquibabyla”, fue el mensaje que acompañó la publicación realizada en la red social de la camarita.

“Comadre pa’ lante que lo goza’o nadie te lo quita“, fue el comentario que dejó Adamari López en la publicación donde la mexicana explica todo lo ocurrido.

Los internautas le dejaron varios comentarios, al tiempo que desearon que tenga una pronta recuperación para que más adelante pueda volver a hacerlo. A su vez, una usuaria de la aplicación le pidió que no le agarrara idea a la nieve después de lo sucedido.

“Nooooooo”, “Nooooo, en el primer día”, “Híjole que mal plan, pero ánimo, habrá más oportunidades y otras cosas que podrás disfrutar en tus vacaciones, de seguro andas con tu coma Ada”, “Bienvenida a Colorado amiga”, “Al menos diste un trillita”, “Por aparentar”, “Qué mal, lo siento”, “Gracias a Dios no fue tan grave, que te mejores pronto”, “Pobrecita, que te recuperes pronto”, “OMG, en serio espero que te recuperes pronto”, “Me encanta tu actitud cariño”, “Ojalá y estés bien pronto, no odies a la nieve, bendiciones”, “Cuídate mucho y suerte para la próxima vez”, “Pronta recuperación”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Te puede interesar:

· Chiquibaby tiene un vínculo afectivo con el CEO de su proyecto radial tras su salida de Telemundo

· Chiquibaby responde a los constantes señalamientos por los cambios en ‘Hoy Día’

· Chiquibaby detalla lo que no extraña cuando trabajaba en el programa ‘Hoy Día’