Foto: Liam Payne acapara miradas gracias a su “nuevo” rostro

Liam Payne acaparó miradas con su rostro durante la presentación en Londres del documental All Of Those Voices, de su compañero de One Direction Louis Tomlinson.

El cantante apareció en la alfombra roja con una apariencia de “modelo de revista”, dejando atrás su “carita de niño”.

“No se veía mal antes, pero su rostro, en lugar de verse suave y un poco regordete, luce como el de un modelo“, dijo el cirujano plástico Ramtin Kassir al portal Page Six.

“Definitivamente tiene una apariencia más masculina, con rasgos faciales más nítidos y marcados en comparación con su apariencia anterior “, agregó Thomas Su, cirujano plástico con sede en Florida.

El rostro más afilado de Liam es resultado de la eliminación de la almohadilla de grasa bucal, opinaron los expertos en cirugía estética, o por una liposucción en la barbilla y la mandíbula, aunque también creen que lo pudo lograr con sólo bajar de peso.

“Parece que ha perdido peso, por lo que su aspecto cincelado puede ocurrir si pierde una cantidad de peso decente o si usa insulina o medicamentos para la diabetes“, agregó Kassir.

“Tu cara se inclina mucho más que el resto de tu cuerpo una vez que pierdes peso, por lo que teóricamente podría haber hecho eso, pero incluso si fuera al gimnasio y perdiera 10 kilos, su cara podría mejorar mucho y estar más cincelada“.

El cantante de 29 años también pudo haber optado por un relleno en mandíbula, labios, barbilla y botox, explicó Pamela Weinberger, de Plump Cosmetics.

Aunque el intérprete de “What Makes You Beautiful” no ha confirmado ninguna “teoría” sobre su nueva apariencia, sus seguidores en redes sociales afirman que ya no luce igual.

