Joven hispano de Manhattan fue apuñalado en el ojo durante ataque racista en el metro de Nueva York

Un hombre de Manhattan quedó ciego de su ojo izquierdo luego de ser atacado en el metro de Nueva York, afirmando que la ciudad no ha logrado mantener seguro el sistema de transporte público.

La víctima identificada como Chris Anguisaca, de 21 años, estaba de regreso a su casa del centro logístico de Amazon ubicado en Nueva Jersey el pasado 14 de febrero de 2022, cuando un sujeto en el tren A lo abordó de repente.

El individuo se acercó al joven y a un amigo y empezó a insultarlo, llamándolo “mexicano”, antes de lanzarse sobre él y acuchillarlo en su ojo izquierdo.

“Al principio trató de ponerlo en mi garganta. Trató de matarme”, expresó.

El atacante se fugó de la escena que se desenvolvió a las 6:00 de la mañana cuando el tren se detuvo en la estación de Dyckman Street.

Actualmente, Anguisaca está demandando a la ciudad de Nueva York, la Autoridad de Tránsito y la Autoridad de Tránsito Metropolitano en la Corte Suprema de Manhattan por no mantener la seguridad en el subterráneo, no mantener las cámaras de seguridad adecuadas y no tener oficiales capacitados en el sistema.

Al momento del ataque, la víctima aseguró que los oficiales de policía le dijeron que las cámaras de la estación no funcionaban al norte de la calle 190, lo que la MTA negó.

Anguisaca argumentó además que la MTA y la Autoridad de Tránsito no han logrado controlar a las “personas con enfermedades mentales y/o personas sin hogar… para que no sean una amenaza para los pasajeros”.

La demanda del joven es la más reciente para acusar a las autoridades del metro de no mantener la seguridad en los trenes, informó New York Post.

Anguisaca busca que le sean reparados daños no especificados hasta el momento.

