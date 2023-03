China guarda silencio ante una posible reunión de Zelenski con Xi Jinping tras la visita a Moscú

Las autoridades de la Cancillería de China no dio detalles de la posible reunión entre el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski y Xi Jinping, luego de que el mandatario chino hiciera una visita a Rusia para reunirse con Vladimir Putin. Desde el pasado mes de febrero se tiene la expectativa de que los dos mandatarios sostengan un encuentro para tratar el acuerdo de paz que ha sido visto con interés por Kiev y Moscú.

El vocero del gobierno chino, Wang Wenbin aclaró que no hay motivos egoístas por parte de Pekín, alegando que la actitud que ha demostrado Ucrania no ha sido “de poner más leña al fuego“. Además rechazó las acusaciones del portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby que señala a China no mantener la imparcialidad ante el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

Wenbin reiteró que China no tiene intenciones de crear una crisis en la región, ni suministrar armas a Rusia, una teoría que las autoridades de inteligencia de Estados Unidos han rechazado en varias ocasiones ya que tiene sospechas de Pekín esté brindado apoyo militar a Moscú. Aun así, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) no cree que China este entregando armas a Rusia.

La postura de Estados Unidos es que Xi Jinping está evitando que su homólogo de Rusia, Vladimir Putin sea sometido a un juicio tras la orden de detención por la Corte Penal Internacional (CPI), ya que a visita del mandatario chino estaría proporcionando una cobertura diplomática para que Rusia siga cometiendo esos mismos crímenes en el país aliado de Occidente.

Por su parte, el presidente de Rusia Vladímir Putin, aseguró que el plan de paz para por fin su invasión a Ucrania presentado por China en febrero puede servir de base para un futuro. Además de eso, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que la iniciativa de China para terminar la guerra rusa en Ucrania tiene todo lo que lleve a una paz sostenible.

Con información EFE

