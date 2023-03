Esto es lo que dice la supuesta profecía de Isaac Newton sobre el fin del mundo (y que estaría próximo)

Todo mundo conocemos a Isaac Newton por ser considerado como uno de los más grandes físicos y matemáticos de la historia, particularmente por haber descubierto la ley de la gravedad luego de que una manzana le cayera en la cabeza, según dice un relato popular.

Muchas de las cosas que actualmente concebimos es gracias al trabajo de Newton, pues también sentó las bases respecto a las leyes del movimiento y del color. Pero muy pocos saben que él también, en sus tiempos, fue considerado un profeta, ya que era un estudioso de La Biblia y solía interesarse por lo que dichos escritos pudieran revelar.

Esta afición le llevó a Newton a escribir un volumen bastante considerable sobre su interpretación de algunas profecías bíblicas, entre los que destaca un trabajo titulado “Observaciones sobre las profecías de Daniel y Apocalipsis de San Juan”, el fue escribió en 1704 y que recientemente la Universidad Hebrea de Jerusalén dio a conocer en una exposición sobre el trabajo realizado por este personaje.

En dichos manuscritos, Newton especuló acerca de cuándo ocurrirá el fin del mundo, así como la segunda venida de Cristo a la Tierra, eventos que basados en su interpretación a cuestiones bíblicas, ambos eventos ocurrirán en el 2060.

De acuerdo a información proporcionado por el periódico El País, la Universidad Hebrea afirmó que Newton se basó en el testamento más antiguo de los cristianos, donde se describe el origen del ser humano a partir de la religión y donde se narran sucesos como el apocalipsis. Posteriormente, usando citas sobre el libro de Daniel y algunos cálculos matemáticos, en dicho documento el científico enumeró 7 razones por las que creía que el fin del mundo ocurriría a mediados del siglo XXI.

Los 7 puntos que Newton consideró para sus cálculos de cuándo ocurrirá el fin del mundo

1) Los 2,300 días proféticos no comenzaron antes del surgimiento del cuerno pequeño del Caballo.

2) Esos días no empezaron después de la destrucción de Jerusalén y el Templo por los romanos en el año 70.

3)Los tiempos y la mitad de los tiempos no comenzaron antes del año 800, en el que comenzó la supremacía de los Papas.

4) (Esos días) No comenzaron después del reinado de Gregorio VII en 1084.

5) Los 1290 días no comenzaron antes del año 842.

6) No comenzaron después del reinado del Papa Greg. 7. 1084.

7) La diferencia entre los 1290 y 1335 días son una parte de las siete semanas.

Tomando en cuenta todo eso, Newton llegó a la conclusión de que el mundo no terminará antes del 2060.

En su teoría del fin del mundo, los investigadores de la Universidad interpretan, que el físico se refería, posiblemente, al final de la existencia tal como se conoce, pues con la venida de Jesús nacería un nuevo mundo.

“(El manuscrito) nos revela que Newton se esforzó en descifrar lo que él consideraba que eran conocimientos secretos, conocimientos codificados en las escrituras sagradas de culturas antiguas y de otros archivos históricos”, comentó Yamima Ben Menahem, comisaria de la exposición en la entrevista con El Universal.

