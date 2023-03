Francisca recibe puros elogios: está dejando atrás las críticas por su peinado y vestuario

Las redes sociales son un espacio donde todos están expuestos, especialmente aquellos que dedican su vida a entretener al público que los sigue mediante esas plataformas o a través de las pantallas de televisión, cine o streaming. Francisca es una de las personalidades que dedica parte de su día a día a alimentar sus redes y sus fanáticos interactúan con su contenido.

Desde que Francisca decidió cambiar su look a principios del mes de diciembre pasado recibió durante semanas muchas críticas debido a la manera que ahora luce su pelo: corto, rizado y natural.

Así como fue criticada por su manera de lucir su cabello también recibió constantemente mensajes negativos debido a los atuendos que estaba usando cada mañana en ‘Despierta América’. Los seguidores de la dominicana no estaban contentos con el estilo que ella presumía y hasta le sugirieron que buscara un asesor de imagen.

Ahora, tal parece, que los televidentes cedido ante el encanto del cabello de Francisca y están más felices con su manera de vestir, pues en su más recientes publicaciones de Instagram a la dominicana le llovieron elogios tras meses donde hubo muchos mensajes negativos:

“Va creciendo muy rápido el afrito”, “De las dos formas te quedan bien, rizado o liso. Me encanta la diversidad. Bendiciones”, “Muy bella mi querida Francisca”, “Andale mi Frans esos colores se te ven hermosos bendiciones”, “Se nota que ya tienes un asesor de ropa, bello tu outfit”, “Me encanta tu look de hoy, dios te bendiga” y “Amé este look” son parte de esos mensajes que ha recibido la conductora de ‘Despierta América’.

Hace un par de semanas atrás Francisca reveló que ella soltó presión sobre lo que la gente opinaba sobre su apariencia hace mucho tiempo. “Ya solté la presión hace mucho! Y se siente muy bien vivir con esa libertad”, fue la respuesta de la dominicana ante un comentario que halagó su manera de responder las críticas.

“Que sepas que me encanta las respuestas que das cuando te preguntan, que por qué no te alisas el pelo o por qué no te pones pelucas. La gente le encanta mandar y opinar en la vida ajena. Es valiente no dejarse llevar por la presión social. Eres guapa en todas tus formas, vas por buen camino”, le dijeron.

