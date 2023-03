Andrés Cantor víctima de robo al entrar al juego de la Selección Argentina en Buenos Aires

Andrés Cantor fue víctima de robo al entrar al juego de la Selección Argentina en el estadio de River, en Buenos Aires, Argentina, dentro del marco de amistosos que comenzaba este jueves 23 de marzo contra Panamá.

El periodista deportivo latino más importante de Estados Unidos, a quien vemos desde la pantalla de Telemundo, quería vivir su propia experiencia como un hincha de fútbol más. Sin privilegios, sin estacionamiento preferencial, ni credencial de prensa, y sin imaginar que el experimento sería con todos los condimentos.

¿Cuáles? ¡Un robo incluido! Así lo compartió el mismo Cantor a través de sus Instastories, donde, primero lo vimos muy entusiasmado caminando por las calles de la zona de Nuñez. En las imágenes se le puede ver en el cuello una cadenita de oro… La que ya no le vimos cuando en la historia siguiente estaba dentro del estadio.

“Para entrar no va a ser fácil”, anticipó y lo que siguió fue el relato de un robo con suerte… “Quería vivir la experiencia completa y la viví. Me robaron la cadenita de oro que llevaba, pero no se pudieron llevar lo más importante, que me regaló mi abuelo, esta medallita… Me arrancaron así la cadenita, pero no pudieron con la medallita, así que yo quería la experiencia completa, la tuve”, relató Cantor.

Como el mismo explicó, fue una desgracia con suerte porque lo importante de esa cadenita era el significado de la medalla que le regaló el abuelo y que, solo fue un susto sin consecuencias. De hecho, estamos seguros que se olvidó del mal trago cuando vio a la selección argentina, con Leo Messi a la cabeza, ganarle 2-0 a la selección panameña en este primer partido amistoso de campeones.

MIRA COMO EL PROPIO ANDRÉS CANTOO RELATA EL ROBO:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

-Lo Mejor y lo peor de la televisión del 2022 de Univision y Telemundo

-El ‘GOAT’ no para: Leo Messi llegó a los 800 goles con un espectacular tiro libre [Video]

-Lionel Scaloni tiene claro el futuro de Messi con Argentina: “Está para jugar y para seguir viniendo”