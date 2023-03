Héctor Pérez, el cantautor español, se convirtió en héroe por un día

Héctor Pérez, el cantautor español que acaba de estrenar ‘Dame Una Semana’ con gran éxito, no se imaginó que caminando a orillas de la bahía de Miami, se podría convertir en héroe de un señor mayor por un día.

“Me dijo ‘you made my day’, (tu me hiciste el día), pero en realidad el día me lo hizo él a mí”, escribió Héctor en la historia que él mismo publicó en su cuenta de Instagram, en donde compartió el video de lo que pasó.

¿Qué sucedió? Como te comenzamos contando, estaba caminando por la bahía de Miami, junto a su publicista, en estas semanas de promoción en la Ciudad del Sol, cuando vio que una persona mayor había perdido un remo de su kayak que estaba del otro lado de las rocas.

Al ver la desesperación del hombre, Héctor no dudó en acercarse, y bajó entre las rocas, pese a que no estaba ni vestido para hacerlo y con botas, le rescató el remo que había caído dentro del agua.

Héctor pudo terminar su acto heroico, y el señor recuperó su remo, por lo cual todo tuvo un final feliz.

Hace unos días entrevistamos a Héctor Pérez, quien nos compartió la felicidad que siente de que en un poco más de un año su música ha recorrido el mundo, ha tocado más países que los que él mismo conoce físicamente.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA QUE LE HICIMOS:

