Maestra hispana de Nueva York es acusada de abuso sexual a un estudiante con enfermedad mental

Una mujer hispana se encuentra bajo investigación en El Bronx y Staten Island por acusaciones que la vinculan con una larga relación sexual que mantuvo con un estudiante de 16 años con una enfermedad mental en una escuela para niños con necesidades especiales.

Identificada como Sandy Carazas-Pinez, de 33 años, se desempeñaba como profesora de biología de la ciudad de Nueva York, casada y con tres hijos, tuvo relaciones sexuales con el menor en su vehículo al menos una docena de veces y le envió fotos al desnudo. Además, le mandó de decenas de textos inapropiados, de acuerdo con las denuncias de la madre del adolescente y documento obtenidos por New York Post.

Los detectives de la policía y del fiscal recabaron numerosos mensajes de texto enviados a toda hora entre Carazas-Pinez y el joven, que asistía a la Escuela Biondi en Yonkers a costas del Departamento de Educación de la ciudad, que se encuentra a cargo de la organización sin fines de lucro Rising Ground, que despidió a la hispana este mes.

“Sé que para mí no va a ser fácil, voy a extrañar tus besos, abrazos y todo”, escribió Casarez-Pinez presuntamente este año en una discusión sobre si ella y el niño deberían “terminar”, según los textos bajo revisión por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

En el mes de enero, aparentemente respondió enojada a los mensajes del menor que rogaban una respuesta, diciendo lo siguiente: “Durante todas las vacaciones me has dejado fuera y la única vez que me golpeabas era cuando querías… Dime que estás enamorado de otros profesores… No soy un pedazo de culo sin sentimientos”.

Casarez-Pinez negó haber mantenido relaciones sexuales con el alumno “ni siquiera sabía que existían estas acusaciones”, expresó, y añadió que los detectives no la han contactado. “Él me decía que me amaba y yo simplemente le correspondía”.

Afirmó que el niño se subió a su automóvil una vez porque “me pidió que lo llevara y estaba nevando ese día”.

Cuando se le cuestionó sobre las fotos desnuda enviadas por mensajes al adolescente, alegó que “tenía código de acceso a mi teléfono”.

Por su parte, el esposo de Casarez-Pinez la enfrentó furioso luego de preguntarle a un reportero sobre las acusaciones en su contra: “Me dijiste que renunciaste, Sandy”, dijo. “Estás acabada, Sandy, si esto es cierto. Ya terminaste, empaca tus cosas y vete”.

El hombre se puso en contacto con la reportera de New York Post el sábado para notificarle que la había echado y que ella se estaba quedando con sus padres en Staten Island.

En otros textos bajo el escrutinio de los investigadores, la profesora supuestamente escribió: “Yo sí extraño tus caricias y besos no te voy a mentir… Sueno como una pervertida”.

La madre del adolescente le dijo a los detectives que ambos se “acariciaban” sexualmente en clase.

La mujer también le habría pedido al joven que mintiera para cubrir sus huellas, apuntaban los textos.

Otra prueba en su contra incluye una conversación grabada en la que el menor le preguntó a Casarez-Pinez por qué la “sacaron” de la escuela: “¿Nos vieron teniendo sexo o me vieron subiendo al auto? No nos vieron teniendo sexo, así que ¿cuál es el problema? Sin embargo, nos escondimos de las cámaras, ¿verdad?”.

Asimismo respondió: “Están diciendo que estábamos demasiado cerca… que era más o menos como si estuviéramos en una relación. Y eso es, como, contra todo. Uno, porque eres menor de edad, y dos, porque soy tu maestra”.

El niño padece una combinación de esquizofrenia y trastorno del estado de ánimo, explicó su madre.

“Estamos molestos, conmocionados y horrorizados por el comportamiento de un ex maestro que traicionó los valores de la escuela al entablar una relación inapropiada con un estudiante”, dijo Rising Ground en un comunicado.

La madre del estudiante está realmente furiosa porque los funcionarios policiales no han arrestado a la mujer dos semanas después de que su hijo dio una larga entrevista el pasado 7 de marzo a los investigadores de víctimas especiales de la policía de Nueva York en Staten Island.

“Si mi hijo no fuera un niño afroamericano, y los géneros estuvieran invertidos, sabes que la maestra ya estaría esposada”, dijo.

La madre citó a un oficial que bromeó groseramente sobre el caso: “¿Dónde estaban esos maestros cuando estaba en la escuela secundaria?”

“Es la violación de un niño con una enfermedad mental”, manifestó. “Como sociedad, tenemos que priorizar la seguridad de los niños con enfermedades mentales y los niños que son agredidos sexualmente”.

