Lorena Herrera olvida la pasada enemistad con Ninel Conde y asegura que ahora hasta podrían ser amigas

Lorena Herrera estaría dispuesta a entrar en un reality con Ninel Conde, dejando a un lado la rivalidad que enfrentaron hace algunos años, y hasta afirma que podrían terminar teniendo una amistad. “Pues, ya pasó tanto tiempo de la mala onda que pudo haber habido, que nunca hubo nada directamente entre ella y yo ¡jamás! Que pues no, no creo que tendría algún problema, sí lo aceptaría (el reality) y a lo mejor seríamos grandes amigas”.

A su paso por la alfombra de la Viewing Party de los People’s Choice Awards, la actriz asegura que le gustaría hacer una segunda temporada de “Siempre Reinas”, aunque evita opinar sobre los enfrentamientos que han tenido sus ex compañeras, Laura Zapata y Lucía Méndez, tras la primera temporada.

“¡Ay, no, no! Yo prefiero no hablar porque luego andan diciendo por ahí otras personas que uno se cuelga de la fama de los demás; así que yo tengo muchas cosas que hablar de mí como para estar hablando de otras personas”.

“Yo me quedé muy contenta con el reality de ‘Siempre Reinas’, la gente también pide una segunda temporada y deseamos que así sea. Hasta ahorita no hay nada en concreto, esperemos que así sea, porque fue algo diferente, la gente quiere ver a sus artistas haciendo cosas diferentes“.

Lorena explica que su papá se está recuperando satisfactoriamente del infarto que sufrió hace un par de meses. “Gracias a Dios mi papá salió muy bien, está perfecto, recuperándose increíble. Después de un infarto a los 84 años, pues tiene que tener muchos cuidados. Aunque mi papá es un tipo súper fuerte, que lo ves y dices ‘tiene 60’, pero tiene 84”.

Lee más de Lorena Herrera:

Tachan de “insoportable” a Lucía Méndez tras su participación en ‘Siempre Reinas’

“Se lo merecía”, Lorena Herrara confiesa haber maltratado a una expareja

Lorena Herrera golpeaba a su exesposo: “Me rompió un vaso en la boca”