Prometido de ‘La Materialista’ estalla contra Osmel Sousa y critica a Telemundo

“Nada es personal”. Paty Navidad puso de moda esta frase en La Casa de los Famosos 3 y ahora todos tanto fuera como dentro de la misma la usan a su antojo. Sin embargo, tanto el público como los mismos habitantes ya se están no sólo cansando sino también hartando con esta excusa que muchos han llegado a calificar ya como una falsedad dentro del juego. Y es que a lo largo de esta tercera temporada todos podemos concluir que allí adentro todo se lo toman personal.

Osmel Sousa, recién eliminado de esta temporada, está siendo víctima de ataques, debido a su postura en contra de La Materialista. Muchos están queriendo “linchar” a “el zar de la belleza” por haberse referido a la cantante haciendo uso de la palabra “sucia”.

Las palabras de éste no fueron bien recibidas por Carlos Eury, prometido de La Materialista, quien no dudó en reaccionar y a través de Instagram decir: “Qué pena ver cómo esta cadena permite el maltrato a alguien que lo ha dado todo”.

Dentro del juego todos hemos podido ver cómo ha ido jugando la dominicana, unos la aplauden mientras que otros se sienten muy decepcionados. Su juego, sea juzgado como bueno o como malo, le ha permitido llegar a estas instancias, está a sólo tres semanas de la gran final. Sin embargo, los habitantes que compartieron con ella semana a semana y que han ido siendo eliminados han salido para descubrir todo lo que sus ex compañeros dijeron e hicieron. Y muchos, aunque la estiman, ya no la ven con los mismos ojos.

Osmel asegura sentirse traicionado por una persona a la que él siempre consideró genuina. Lo dijo siempre cuando aparecía con su “casa de muñecas”. Osmel la consideraba su amiga y la quería. La traición que Laura Bozzo sintió cuando Daniella Navarro inició su romance con Nacho Casano también generó que la peruana usara palabras duras y sumamente ofensivas en su contra. ¡No se justifica el maltrato verbal! Definitivamente la violencia verbal no está bien, no se debe aplaudir y no es correcta. Sin embargo, en esta temporada con la excusa del juego todos dicen: “Nada es personal”.

No se trata de justificar a La Materialista, ni de justificar a Osmel Sousa, a fin de cuentas ambos han sido duros el uno con el otro. Ambos han dicho o hecho cosas que probablemente los enemistarán por un tiempo.

Mientras tanto el cubano para justificar su actuar compartió un video en el que la cantante hace un análisis fuerte y muy duro sobre la vida del comunicador. Junto esta publicación Osmel lanzó la siguiente pregunta: “Solo voy a dejar esto por aquí, y les pregunto, ¿una verdadera amiga diría que yo no debía ganar por esas razones?”.

