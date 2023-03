Saúl ‘Canelo’ Álvarez emocionado por la venta de boletos para su combate en Guadalajara: “La gente me ama, me siento orgulloso al respecto”

El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez se enfrentará próximamente contra el británico John Ryder en el Estadio Akron de Guadalajara, combate que marcará el regreso del colorado a los cuadriláteros de su país luego de 10 años de ausencia; estos hechos lo han motivado más que nunca en sus últimos combates y constantemente decide hablar sobre la importancia que es para él esta pelea que marcará su arranque del 2023.

El peleador tapatío parece estar enfocado en recuperar su posición como el mejor libra por libra del planeta a pesar de la derrota que tuvo ante Dmitry Bivol y el triunfo en la última trilogía que realizó ante Gennady Golovkin, por lo que consideró que Ryder es un excelente rival para probarse una vez más.

Tal ha sido el augue que ha estado relacionado con la pelea entre el Canelo Álvarez y John Ryder que las entradas para estar presentes en dicha lucha se están vendiendo de una manera bastante positiva, ya que todos desean ver el regreso del tapatío a su nación y aún más importante, sueñan con verlo triunfar nuevamente para mantenerse como uno de los pugilistas más poderosos de la actualidad.

El pugilista pelirrojo decidió agradecer a toda la afición que ya ha comprado sus entradas para poder verlo en el Estadio Akron y sostuvo que brindará una de las mejores batallas de su carrera para hacer valer cada centavo; Canelo también aseguró que los mexicanos lo “aman” y que ese ha sido el motivo principal por el que se han vendido tantas entradas y está seguro que se venderán muchas más.

“No lo sé, la gente me ama, y agradezco eso, espero que disfrute de la pelea, este evento, y tenga la oportunidad de tener este tipo de peleas en el mejor momento de mi carrera, me siento muy orgulloso al respecto”, expresó a diversos medios de comunicación.

Recordemos que actualmente Saúl Álvarez se mantiene como el campeón defensor de los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

