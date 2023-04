Trabajo flexible mejora salud mental y física, según encuesta

Según una encuesta de Qwick, una plataforma laboral de personal de servicios, realizada a más de 3,000 trabajadores autónomos activos, descubrió que más del 87% de los encuestados experimentaron una mejor salud mental y física y el 79% informó tener relaciones personales más sólidas como resultado del trabajo flexible.

Entre los hallazgos adicionales de la encuesta, se destaca que:

– El 74% de los encuestados prevé realizar más turnos en 2023, en comparación con 2022.

– Más del 67% dijo tener un trabajo de tiempo completo o medio tiempo además del trabajo independiente.

– El 63% de los encuestados trabajan como autónomos para satisfacer las necesidades básicas en lugar de obtener ingresos complementarios.

– El 60% de los encuestados usa una plataforma como Qwick para trabajar como autónomo.

– Casi el 55% de los encuestados recurren al trabajo por turnos para hacer su propio horario.

“Esta encuesta nos ayuda a comprender mejor cómo encaja Qwick en la vida de nuestros trabajadores independientes y obtener información más detallada sobre sus necesidades, preferencias y desafíos para que podamos servir mejor a nuestra red comprometida que creció un 100% el año pasado”, dijo Retta Kekic, directora de marketing de Qwick.

Monique Okrah, una trabajadora independiente de Qwick en Nueva York que ha completado más de 80 turnos desde que se incorporó en septiembre de 2021, dijo: “Recoger turnos con Qwick como trabajadora independiente para mí es increíble. Me permite el tiempo y la libertad financiera para mantener un horario normal en mi ajetreada vida porque puedo seleccionar turnos que se ajusten a mi horario y el dinero que gano me ayuda a eliminar muchas facturas y me permite ahorrar más. Además, al trabajar con Qwick, he hecho muy buenas amistades”.

La plataforma Qwick conecta a los trabajadores autónomos con restaurantes, hoteles, empresas de catering y estadios, y está diseñada para satisfacer las necesidades de la fuerza laboral de la hostelería, incluidas funciones como oportunidades de turnos flexibles y combinados que permiten a los trabajadores independientes crear su propio horario con turnos adaptados a su experiencia, salarios por encima del promedio y la opción de recibir el pago 30 minutos después de terminar el turno.

