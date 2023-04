Dejan a la deriva un barco con 400 migrantes entre Grecia y Malta: “el capitán se fue”

Un barco que transporta a cerca de 400 inmigrantes se encuentra actualmente a la deriva entre Grecia y Malta, según informaron las autoridades; además, se dio a conocer que “el capitán huyó del lugar”.

Los tripulantes del barco, que partió de Tobruk en Libia, lograron informar sobre la situación al servicio de asistencia Alarm Phone durante la noche.

La iniciativa Alarm Phone es un proyecto operado desde el 8 de octubre de 2014 por voluntarios de Europa, Túnez y Marruecos, que está comprometido con el rescate marítimo de refugiados.

Los tripulantes a bordo “están en pánico” y varios necesitan atención médica, según dio a conocer Alarm Phone. Los pasajeros incluyen a un niño, una mujer embarazada y alguien “con una discapacidad física”, agregaron.

Abbiamo la posizione aggiornata dalle persone in difficoltà nella SRR di #Malta. Hanno finito il carburante e buttano via l’acqua che entra con dei secchi.Le 400 persone non possono salvarsi da sole, le autorità devono urgentemente soccorrerle.

Ogni ritardo potrebbe essere fatale pic.twitter.com/Qze0FchNpR — Alarm Phone (@alarm_phone) April 9, 2023

Además, Alarm Phone informó que el capitán “se fue” y por el momento no hay “nadie que pueda gobernar el bote”.

Por su parte, la ONG alemana Sea-Watch International tuiteó que las personas a bordo estaban en “peligro inminente de muerte” y pidió a la Unión Europea que actúe de inmediato para el rescate de las 400 personas.

El buque se quedó sin combustible y, según la ONG, su cubierta inferior está inundada; el barco se encuentra ahora en el área de búsqueda y rescate de Malta, aunque se desconoce qué lo llevó a esta situación.

Sea-Watch International dijo que había encontrado el barco con dos barcos mercantes cerca. 🔴 Update

A merchant vessel has supplied fuel & water to the boat with ⁓400 people on it but has not rescued it following orders from Malta.

Currently, the boat is struggling with 1.5m waves, a huge danger.

The EU must take its responsibility & rescue the people immediately! pic.twitter.com/toj7JfynNw— Sea-Watch International (@seawatch_intl) April 10, 2023

Agregó que las autoridades maltesas habían ordenado a los barcos que no llevaran a cabo un rescate y que solo se le pidió a uno de ellos que le suministrara combustible.

