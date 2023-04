Lily Allen sobre su delgadez extrema dice: “A veces se me olvida comer”

Lily Allen, 37, estuvo en el podcast ‘Off Menu’, ahí enfrentó algunos comentarios que ha recibido sobre lo que algunas califican como “delgadez extrema”. Las declaraciones de la intérprete han sorprendido a algunos, ya que ésta no hizo referencia a dietas extremas o ejercicios calculados. No. La estrella del pop admitió que aún cuando le gusta mucho comer y la comida en si, en ocasiones lo que pasa es que simplemente se le olvida comer.

Las palabras de la intérprete de “Alfie” fueron: “Soy bastante mala en ese sentido. Hasta que no veo algo de comida no me digo: ‘Debería comer algo’. Pero me encanta la comida, me encanta comer. Pero se me olvidan las cosas porque me levanto temprano y me paso el día cuidando de mis hijas”, según reportó Showbiz.

Según Allen, otro aspecto que la lleva a estar así de delgada es que su estómago resiste sin recibir alimento durante horas. “Mi estómago se puede pasar horas sin recibir nada. Pero cuando recibe algo, es como que se activa y me dice: ‘Sí'”. También pasa que la cantante no siente atracción ni gusto alguno por la comida rápida.

En esta misma conversación Lily Allen agregó: “No estoy por la labor de contribuir a la producción masiva de alimentos. Y tengo una regla algo rara en lo que se refiere a la comida rápida. No me gusta y no suelo comer nada que no haya sido preparado para mí”.

“No soporto la idea de comer algo que provenga de una pila de alimentos precocinados. Tiene que haber algo de intención. Tampoco me gusta la comida de los aviones porque procede de un almacén. Quiero pensar que es una mentalidad algo anti capitalista sobre hábitos alimenticios“.

Sobre su vida sentimental sabemos que la de 37 años está casada con el actor David Harbour, estrella de la serie de Netflix, “Stranger Things”, éste le da vida a Jim Hopper, cuyo interés romántico en dicha producción es Joyce Byers, interpretado por Winona Ryder.

