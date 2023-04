LCDLF 3: Quién es Madison Anderson, ganadora del reality de Telemundo y reina de belleza

Madison Anderson tiene 27 años de edad, nació en Arizona, Estados Unidos el 10 de noviembre de 1995. La ganadora de La Casa de los Famosos 3 tiene dos nacionalidades: estadounidense y puertorriqueña. Se coronó como favorita del reality de Telemundo por muchas razones, pero una de las más importantes radica en el mensaje que quiere llevarle a la comunidad latina que dice representar.

“Hablar español no me hace más latino”, dice Madison Anderson. Quien en la casa venció su mayor temor: hablar español. Aunque Anderson habla el idioma su acento estadounidense es marcado, pero justamente por esa razón muchos latinos de la diaspora se identifican con ella. Su victoria representa también la unión de estos dos mundos. Por esa razón la boricua no sólo tenía a gente de la “isla del encanto” votando por ella.

Madison Anderson recibió el apoyo de salvadoreños, venezolanos, colombianos, guatemaltecos, mexicanos y dominicanos que vieron en ella un reflejo de sus inseguridades. “Si yo puedo, tú también puedes”, dijo Madison en muchas ocasiones durante su estadía en La Casa de los Famosos.

Anderson previamente a este reality era conocida por ser una reina de belleza. Fue a Miss Universe 2019 representando a Puerto Rico y quedó como primera finalista. Ese año la ganadora fue Zozibini Tunzi. Para Madison haber perdido la corona fue muy duro, habló de ello en varias ocasiones dentro del reality de Telemundo. “Decepcioné a mucha gente de la isla”, dijo más de una vez. Gracias a esta experiencia ella ha podido reconciliarse consigo misma y el amor propio venció sobre sus inseguridades, las cuales tiene como compromiso seguir trabajando.

Madison Anderson en el certamen de Miss Universe 2019. / Foto de Getty Images.

Su preparación, por otra parte, también es amplia en el mundo académico, según informó SDP Noticias. Madison tiene estudios académicos en diseño de modas y textiles, carrera que estudió en el Fashion Institute of Technology en Nueva York. También estudió marketing y relaciones públicas.

El Diario de Nueva York conversó hoy con Madison Anderson, esa entrevista podrán verla muy pronto en nuestro sitio web y canales de YouTube. Como adelante puedo decirles que la actual ganadora de La Casa de los Famosos 3 tiene pensado mantenerse cercana con su público a través de sus redes sociales. Así que no pierdan la sintonia con esta “barbie boricua”.

