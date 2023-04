Belinda revela algunos de los mensajes que se manda con Babo de Cartel de Santa [Video]

Durante una entrevista que realizó con la revista española Glamour, Belinda reveló y además mostró algunos de los mensajes que intercambia con el rapero Babo de Cartel de Santa.

En la dinámica con la publicación, la actriz y cantante tenía que mostrar sus últimas conversaciones de Instagram y ahí fue donde provocó revuelo, pues aseguró que sus últimos chats habían sido con el líder de Cartel de Santa.

“Estoy encontrando conversaciones con Babo, espero que no me mate. Babo es un rapero mexicano muy cool, tienen que escuchar su música porque a mí me encanta”, indicó Belinda para las cámaras.

Según ella, el regiomontano siempre le manda sus ideas musicales.

“Siempre me está mandando sus ideas, él es muy creativo, entonces está en el estudio toda la noche y me mandó esta canción”, seguró.

“Son conversaciones de estudio, de música, de creativos, de loquitos, pero Babo, espero que no te enfades de haber enseñado esto”, dijo antes de interpretar un pedazo del tema que el rapero le envío.

Mira el video en el minuto 4:40

Sigue leyendo: