Aumenta la crisis del Chelsea: Nueve jugadores quieren salir del equipo antes de la próxima temporada

El Chelsea FC está viviendo una de las peores temporadas de las últimas dos décadas, en la que no logra conseguir buenos resultados en la Premier League, ha invertido cientos de millones de dólares que parecen no haber surgido efecto y ahora varios de sus jugadores parecen no querer continuar en el club para la próxima temporada.

Según informó el diario ‘The Athletic’, un total de nueve jugadores del primer equipo, no están contentos con el manejo de la actual gerencia y están considerando solicitar su salida del equipo al final de la presente temporada, parte de ello motivado a no haber logrado clasificar a la próxima edición de la Champions League.

Otro de los puntos que tiene inconformes a estos jugadores, es la falta de un proyecto deportivo claro, algo que queda evidenciado en el constante cambio de entrenadores, recordando que inició Thomas Tuchel, fue sustituido por Graham Potter y ahora está Franck Lampard en calidad de interino.

La mencionada fuente indica que varios de los jugadores están arrepentidos de haber renovado sus contratos con la llegada del nuevo dueño Todd Bohely, quien invirtió más de $600 millones de dólares en fichajes de algunos pocos futbolistas que no han aportado nada para cambiar la situación del equipo.

A falta de seis jornadas para terminar la campaña de Premier League, el conjunto londinense se ubica en la posición número 12, a 14 puntos de los puestos que dan la clasificación a alguna competición europea como la Europa League o Conference League.

Asimismo, es importante acotar que los jugadores tienen un cláusula en sus contratos, la cual indica que, de no clasificar a ninguna competición europea, se les reducirá el 30% de sus salarios, algo que solo no afectaría a dos o tres figuras de la plantilla.

Si bien ‘The Athletic’ no reveló los nombres de futbolistas que piensan salir del Chelsea, es probable que el club buscará salir de algunas piezas como N’Golo Kanté, Mason Mount, Mateo Kovacic, Christian Pulisic, Pierre-Emerick Aubameyang y Ruben Loftus-Cheek, entre otros.

