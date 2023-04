Buena historia de amor: Santiago Giménez confesó que conoció a su prometida jugando Call of Duty

El delantero mexicano Santiago Giménez se ha atrevido a hablar un poco de su vida personas y contó la particular manera en la que se conoció con su prometida, Fer Serrano.

Durante una charla en el canal de Youtube de su equipo, el Feyenoord, ‘Santi’ y su novia contaron de manera detallada cómo comenzó su historia de amor, a través del videojuego Call of Duty.

“Es una historia muy divertida”, indicó Serrano en un principio. “No te lo vas a creer”, agregó el futbolista mexicano.

La madre de Fer falleció en marzo del 2020, cuando comenzaba la pandemia por el coronavirus. “Estaba en mi casa todo el día. Todo lo que hice fue jugar Call of Duty, pero realmente fanáticamente. Nací para jugar. Eso fue todo lo que hice”.

“Un día subí una historia en redes sociales de que estaba jugando y gané. Santiago me respondió: Wow, ¿estás jugando? vamos a jugar. No respondí de inmediato porque mi mente estaba en ese momento solo con mi madre. Dos semanas después dijo que estaba jugando con amigos. Me invitó a unirme, así que lo hice. Simplemente amistoso”, comentó la joven.

El futbolista agregó que aunque nunca se habían visto en persona, se seguían en Instagram.

“También tiene tres años menos que yo. Por eso no nos conocimos en una fiesta ni por amigos en común. Acepté la invitación para jugar y luego jugamos sin parar durante dos meses porque él no estaba entrenando por el Covid-19“, agregó Fer.

“Nos levantábamos a la 1 de la tarde y jugábamos hasta las cinco de la mañana”, comentó el ‘Bebote’, que para ese comento integraba las filas de Cruz Azul de la Liga MX.

“Solo parábamos para comer algo. Luego volvíamos a jugar. Lo curioso es que yo estaba patinando en la calle, porque realmente necesitaba alejarme de todo. Me preguntó dónde estaba. Lo curioso fue que él vivía a solo tres casas de mí. En un momento salió y ese fue nuestro primer encuentro“, contó Serrano.

La pareja se comprometió en ese mismo año y ya cumplen casi tres años de relación.

