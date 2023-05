Giselle Soto deja de seguir a Lupillo Rivera en Instagram en medio de rumores de infidelidad

¿Infidelidad? Sí, rumores de infidelidad enfrenta Lupillo Rivera en su relación con Giselle Soto. Luego de dos años y ocho meses todo parece indicar que esta relación ha llegado a su final. Vale agregar que los señalamientos en esta ocasión no exponen a Lupillo como culpable sino a Soto. Sí, dicen que Giselle le ha sido infiel al “Toro del Corrido”.

La noticia se ha movido como la pólvora gracias a Chamonic, reconocida influencer experta en temas de farándula, quien sacudió las redes con esta afirmación: “Me dicen que Giselle y Lupillo Rivera ya están separados”. Las “malas lenguas” dicen que Lupillo se enteró de la infidelidad y de inmediato la sacó de su casa en California.

Es importante señalar que la “aún pareja” se ha mantenido hermética. Ni él ni ella han dado declaraciones a la prensa negando o aceptando los rumores que circulan a su alrededor, pero sí han dejado de seguirse en Instagram, hecho que hemos confirmado directamente desde Instagram. Eso sí, ninguno ha borrado las fotografías en las que aparecen juntos y enamorados en meses previos al rumor de infidelidad.

Se dice que Giselle Soto engañó a Lupillo Rivera sosteniendo un encuentro en Las Vegas con el boxeador Fernando Vargas Jr, según reportó la cadena Univision en su sección Famosos. Dicho medio también constató que Soto ya no sigue a Rivera pero sí a dicho boxeador.

Todo parece indicar entonces que “El Toro del Corrido” está soltero como también lo está su ex Belinda. ¿Será que esta situación los vuelve a reunir? La amistad entre ellos aparentemente no terminó en tan malos términos, y éste siempre se ha referido a la ex de Nodal con sumo respeto y cariño. Es más, se ha negado en innumerables ocasiones a dar declaraciones negativas en su contra.

Sin embargo es importante añadir que de momento dicen que Belinda se ha acercado a Peso Pluma, cantante que este fin de semana estará narrando, como invitado, en la pelea de “El Canelo” vs. “Ryder”, en la transmisión de TUDN, enfrentamiento de boxeo que se llevará acabo en el “Estadio Akron” en México.

Sigue Leyendo más de Lupillo Rivera aquí:

· Lupillo Rivera habla de la reconciliación con su hermano Juan: “No puedes perdonar si no te piden el perdón”

· Mayeli Alonso habló con Giselle Blondet como nunca: El divorcio de Lupillo, la soledad, sentirse muerta por dentro y su padre

· Lupillo defiende a Alejandro Fernández por supuesto estado de ebriedad en concierto: “No se me hace justo que lo anden crucificando”