“Sería bueno para Cristiano y el fútbol que volviera al Real Madrid”: Ex Barcelona quiere que ‘CR7’ vuelva a LaLiga

Cristiano Ronaldo no la ha pasado nada bien desde que salió del Real Madrid hace algunos años, al punto de no poder encontrar su mejor versión ni en una liga como la de Arabia Saudí cuyo nivel es inferior al europeo. Ante esto, el ex jugador del Barcelona, Rivaldo, considera que al portugués le vendría bien regresar a LaLiga.

En un entrevista concedida al diario ‘AS’, Rivaldo se tomó el tiempo para analizar el presente de ‘CR7’ con el Al Nassr indicando que lo millonarios contratos del fútbol árabe son tentadores para cualquiera, aunque sugiere pensar mejor dichas propuestas debido a que la cultura de Medio Oriente puede terminar siendo incómoda.

“Entiendo que a veces los jugadores se dejen engañar por el gran contrato que firman en Arabia Saudí, pero luego la vida allí es más cerrada y el fútbol no siempre es tan fácil como se espera. Entonces, puede que esté pasando por una fase de cierta decepción e incluso de reflexión”, expresó.

“Esto le sucede a todos los jugadores y el propio (Leo) Messi pronto podrá presenciarlo. Sería bueno para él y para el fútbol ver a Cristiano Ronaldo volviendo al Real Madrid para terminar su carrera. Por supuesto, la afición tiene que entender que no le pueden exigir lo mismo que cuando tenía 25 o 26 años, pero aún puede ayudar al club en más conquistas”.

Messi le irrespetó al PSG

Por otra parte, el campeón del mundo con Brasil en 2002, se refirió a la polémica generada en los últimos días entre Messi y el PSG por su repentino viaje a Arabia Saudí, algo que Rivaldo considera como “irrespetuoso” con el París Saint-Germain (PSG), con sus compañeros y con los fanáticos.

“Me entristeció un poco ver a Lionel Messi tomar este tipo de actitud, irrespetuosa con su club actual, algo que es inusual en su carrera, que siempre ha estado marcada por una portería a cero en términos de disciplina. Ciertamente, podría haberlo hecho de otra forma”, puntualizó el legendario exjugador brasileño.

“Tenía alternativas (hablar con el club, esperar a que los dirigentes saudíes vengan a París o incluso esperar al final de la temporada) para llegar a un entendimiento con el PSG sin provocar ese problema interno”, sentenció.

