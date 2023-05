Becky G se dirigió a sus fans tras el caos por su visita a México: “Me impactó de una manera muy fuerte”

La cantante Becky G el sábado compartió unos videos en las historias de la red social de la camarita tras el inconveniente que se registró el pasado viernes en el aeropuerto tras su llegada a México. Recordemos que la estadounidense fue recibida por la prensa y algunos fanáticos, pero en medio de la situación hubo un alboroto donde más de uno fue empujado.

La intérprete de ‘Sin Pijamas’ afortunadamente estuvo resguardada por las personas de seguridad que le trabajan. Sin embargo, quiso enviar un mensaje a toda su fanaticada, a la que le agradeció por el cariño que le tienen en dicho país. A su vez, tildó la circunstancia como un “momento de locos” y no le pareció prudente.

“Quería tomar un momento para hablar de lo que sucedió ayer en el aeropuerto. Primeramente, quiero decir, para todas las personas que estaban ahí espero que estén bien, sé que fue un momento muy intenso, momento de locos que sinceramente es algo que me impactó de una manera muy fuerte y quiero hablar de eso porque, pues, no sé me siento tan nerviosa, perdón, también decir todo esto en español me cuesta”, comenzó diciendo en uno de los videos.

“Sé que hay muchas personas que trabajan en ese mundo que dicen que solamente están intentando trabajar, déjame hacer mi trabajo. Mira, yo también estoy intentando hacer el mío, y lo mío no tiene nada que hacer con drama, con ser chismosa, de hablar de cosas negativas en la vida, por favor ustedes me conocen”, añadió sobre las preguntas que le estuvieron realizando.

Sigue leyendo:

· Becky G tuvo una caótica llegada a México: entre empujones, le preguntaron si perdonó a Sebastian Lletget

· Natti Natasha realizó una modificación drástica en su Instagram tras su beso con Becky G

· Raphy Pina emitió un mensaje con intriga luego que Natti Natasha besó en la boca a Becky G