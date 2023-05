Karol G aparece en nuevas fotos para una revista con 4 diferentes y atrevidos looks

Karol G ha vuelto a protagonizar la portada de una revista. En esta ocasión la cantante colombiana deslumbró posando para W Magazine, con quien compartió algunas de las metas que ha conseguido a lo largo de su carrera musical.

La intérprete colombiana lució 4 diferentes atuendos en las imágenes que publicó, en color negro y colores muy cálidos, fue que poso con su aun cuando tenía su pelo rojo.

“Miren las fotos tan lindas que me hicieron para W magazine. Gracias @wmag por invitarme a compartir los logros de mi carrera”, dijo la cantante colombiana en su publicación. Estas imágenes destacan por las botas de tacón muy alto que usó la intérprete de ‘Provenza’.

La mayoría de los comentarios que ha recibido la colombiana son positivos y queda atrás el amargo sabor que vivió el pasado mes de abril cuando posó para la revista GQ.

En esas fotografías la colombiana afirma que recibió ediciones en su cuerpo con las que no estuvo de acuerdo. Ella lo hizo mediante un comunicado en su cuenta de Instagram:

“No sé ni por donde empezar este mensaje… Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural. Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios. Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”.

Como si fuera poco, luego en la aparición que la colombiana hizo en Saturday Night Live lució una camisa en la que rechazó el uso del photoshop.

